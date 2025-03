Autovelox e controlli stradali dopo il nuovo codice della strada – La recensione della settimana

La disciplina relativa all’accertamento delle violazioni stradali mediante dispositivi elettronici, in particolare gli autovelox, è stata oggetto di rilevanti modifiche normative e giurisprudenziali. Il volume Autovelox e controlli stradali dopo il nuovo codice della strada, inserito nella collana Soluzioni di Diritto, si propone come un indispensabile strumento di aggiornamento per operatori del diritto, forze dell’ordine e automobilisti. Il testo analizza in modo pratico e dettagliato le nuove disposizioni introdotte dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177, il Decreto MIT 11 aprile 2024 e le ultime pronunce giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione.

1. Cosa troverai nel volume

Il libro fornisce un’analisi completa e approfondita sulle più recenti modifiche normative e sugli strumenti giuridici utili per la gestione e l’impugnazione delle multe da autovelox. Il volume affronta, tra gli altri, i seguenti temi: La distinzione tra omologazione e approvazione degli autovelox e i relativi effetti sulla validità degli accertamenti.

e i relativi effetti sulla validità degli accertamenti. Le condizioni di validità della contestazione differita tramite dispositivi elettronici .

. Le nuove regole per la collocazione delle postazioni di controllo della velocità .

. Il funzionamento del nuovo Tutor 3.0 per il rilevamento della velocità media.

per il rilevamento della velocità media. L’ efficacia probatoria delle fotografie e delle testimonianze nella contestazione delle infrazioni.

nella contestazione delle infrazioni. Le irregolarità nelle notifiche delle multe e le possibilità di impugnazione.

e le possibilità di impugnazione. La disciplina delle violazioni semaforiche mediante dispositivi automatici .

. La gestione delle violazioni multiple e il loro impatto sulle sanzioni applicabili. Il testo si distingue per il taglio pratico e operativo, offrendo esempi concreti, casi giurisprudenziali e soluzioni pratiche alle problematiche più frequenti in materia di autovelox e controlli stradali.

2. Punti di forza

Uno degli aspetti più apprezzabili del volume è la sua impostazione chiara e accessibile, che lo rende un valido supporto non solo per giuristi esperti, ma anche per professionisti del settore stradale e automobilisti desiderosi di comprendere meglio i propri diritti. I principali punti di forza includono: Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante : il testo riporta le ultime disposizioni legislative e le più recenti pronunce giurisprudenziali, garantendo una trattazione aggiornata e affidabile.

: il testo riporta le ultime disposizioni legislative e le più recenti pronunce giurisprudenziali, garantendo una trattazione aggiornata e affidabile. Taglio pratico e operativo : grazie alla presenza di casi concreti , il lettore può facilmente comprendere l’applicazione pratica delle norme e individuare le strategie più efficaci per difendersi da multe ingiuste.

: grazie alla presenza di , il lettore può facilmente comprendere l’applicazione pratica delle norme e individuare le strategie più efficaci per difendersi da multe ingiuste. Chiarezza espositiva : il linguaggio è tecnico ma accessibile, con schemi riassuntivi e sezioni dedicate agli aspetti più controversi della disciplina.

: il linguaggio è tecnico ma accessibile, con schemi riassuntivi e sezioni dedicate agli aspetti più controversi della disciplina. Approccio innovativo: il volume evita la classica ricostruzione manualistica e la mera elencazione di massime giurisprudenziali, proponendo invece un’analisi critica e soluzioni pratiche per i problemi concreti.

3. Perché leggerlo?

Leggere questo volume è fondamentale per chiunque voglia comprendere a fondo la disciplina degli autovelox e dei controlli stradali alla luce delle recenti novità legislative. Il testo consente di: Evitare errori nell’applicazione della normativa da parte degli operatori del diritto e delle forze dell’ordine.

da parte degli operatori del diritto e delle forze dell’ordine. Conoscere i propri diritti e le possibilità di impugnazione per chi riceve una multa da autovelox.

per chi riceve una multa da autovelox. Approfondire le strategie difensive in caso di contestazione di violazioni stradali.

in caso di contestazione di violazioni stradali. Mantenersi aggiornati sulle ultime modifiche normative, essenziali per chi opera nel settore.

4. Chi dovrebbe leggerlo?

Il volume è particolarmente indicato per: Avvocati e consulenti legali , che potranno trovarvi utili spunti giurisprudenziali e soluzioni pratiche per assistere i clienti nelle contestazioni di multe da autovelox.

, che potranno trovarvi utili spunti giurisprudenziali e soluzioni pratiche per assistere i clienti nelle contestazioni di multe da autovelox. Forze dell’ordine , come polizia stradale e municipale, per un’applicazione corretta delle nuove norme sui controlli stradali.

, come polizia stradale e municipale, per un’applicazione corretta delle nuove norme sui controlli stradali. Giudici e operatori della giustizia , per un’interpretazione chiara ed esaustiva delle nuove disposizioni.

, per un’interpretazione chiara ed esaustiva delle nuove disposizioni. Automobilisti e professionisti del settore dei trasporti, per una maggiore consapevolezza dei propri diritti e delle modalità di impugnazione delle sanzioni. Autovelox e controlli stradali dopo il nuovo codice della strada è un volume che non può mancare nella biblioteca di chi si occupa di diritto della circolazione stradale. Grazie alla sua impostazione pratica, all’aggiornamento normativo costante e alla chiarezza espositiva, si conferma come una guida indispensabile per affrontare le novità introdotte dalla recente legislazione. Un testo utile e ben strutturato, che offre risposte concrete a chiunque abbia necessità di approfondire la disciplina degli autovelox e delle contestazioni stradali.

FORMATO CARTACEO Autovelox e controlli stradali dopo il nuovo codice della strada Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incon- trano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale. Omologazione o approvazione degli autovelox: quando è valido l’accertamento? Quali sono i requisiti di validità della contestazione delle violazioni mediante i dispositivi tecnologici? Come funziona il nuovo Tutor 3.0 per il controllo della velocità? Quando è possibile contestare una multa per autovelox? La presente guida risponde ai quesiti più frequenti sulle rilevanti novità intervenute sulla disciplina degli autovelox e dei controlli stradali alla luce del nuovo decreto autovelox e del nuovo codice della strada (legge 25 novembre 2024, n. 177).Arricchito da esempi pratici e casi giurisprudenziali, il volume offre un pratico strumento per aggiornarsi alle ultime novità normative e giurisprudenziali con un testo di facile consultazione.Antonio Gerardo DianaGiurista, esperto di diritto civile, processuale civile ed amministrativo, è autore di numerose pubblicazioni giuridiche monografiche e collettanee. Antonio Gerardo Diana | Maggioli Editore 2025 22.80 € Scopri di più

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!