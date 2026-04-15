Dal 16 maggio 2026 cambia radicalmente il modo di usare il monopattino elettrico in Italia. Con l’entrata in vigore dell’obbligo di contrassegno identificativo e di assicurazione RC, questi mezzi entrano a tutti gli effetti in un sistema di regole più simile a quello dei veicoli tradizionali. Non si tratta solo di un adempimento formale: targa e polizza diventano strumenti centrali per i controlli su strada e per la gestione dei sinistri. Per cittadini e operatori del settore, capire come funziona la procedura online, come collegare correttamente i dati e quali errori evitare è fondamentale per non incorrere in sanzioni e contestazioni. A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, uno strumento pratico e agile, spendibile quotidianamente.

1. Targa personale: la novità che cambia le regole

La prima vera rivoluzione è la natura del contrassegno: non è legato al monopattino, ma alla persona. Si tratta di un adesivo plastificato, non rimovibile, che identifica il conducente e non il veicolo. Questo significa che il sistema punta a responsabilizzare direttamente chi guida.

Il contrassegno deve essere applicato in posizione visibile, sul parafango posteriore oppure sul piantone dello sterzo. Ha dimensioni ridotte (5×6 cm) e un codice alfanumerico univoco. La sua funzione principale è rendere immediata l’identificazione durante i controlli e facilitare l’accertamento delle violazioni. A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, uno strumento pratico e agile, spendibile quotidianamente.

VOLUME Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ov- vero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giuri- sprudenziali e consigli operativi sul piano processuale. Quali sono le novità del nuovo Codice della Strada? Quali i dettagli da controllare in un verbale di accertamento? Qual è lo strumento di opposizione più efficace? Come comprendere se vi siano margini di accoglimento di un ricorso? A questi e ad altri quesiti risponde questo pratico Fascicolo, che, attraverso consigli mirati, itinerari giurisprudenziali, ri- ferimenti normativi e formulari, vuole offrire una guida utile per aiutare gli avvocati (o lo stesso automobilista) ad analizzare con metodo il verbale di accertamento, scegliere i mezzi di contestazione giusti ed avere consigli efficaci per impugnare le violazioni più frequenti. Gabriele VoltaggioAvvocato del foro di Roma. Si occupa di contenziosi civili, bancari, recupero crediti, espropriazioni e crisi d’impresa. Fondatore e curatore di Giuricivile.it. Autore di volumi, contributi e guide pratiche su riviste giuridiche e portali online. Gabriele Voltaggio | Maggioli Editore 2024 19.95 € Scopri di più

2. Come richiedere la targa online senza errori

La richiesta avviene esclusivamente tramite piattaforma digitale, accessibile con SPID o Carta d’identità elettronica. Dopo la registrazione, l’utente deve inserire i propri dati anagrafici e le informazioni sul monopattino.

Un punto cruciale è la coerenza dei dati: nome, codice fiscale e recapiti devono coincidere con quelli che saranno utilizzati per la polizza assicurativa. Errori o incongruenze possono bloccare la procedura o creare problemi successivi.

Il costo del contrassegno è di 8,66 euro, da pagare tramite PagoPA. Una volta completata la richiesta, è fondamentale conservare tutte le ricevute digitali e le comunicazioni della piattaforma, inclusi eventuali codici identificativi o QR code.

3. Assicurazione RC: cosa cambia davvero

Con la targatura arriva anche l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile. Non si tratta più di una copertura facoltativa o generica: il modello si avvicina a quello della RC auto, con obbligo pieno di copertura per i danni causati a terzi.

Questo passaggio ha un impatto concreto: molte polizze “di mobilità personale” o RC generiche potrebbero non essere sufficienti per essere in regola. È quindi necessario verificare con la propria compagnia che la copertura sia adeguata al nuovo quadro normativo.

I costi possono variare indicativamente tra 25 e 150 euro annui, a seconda delle garanzie scelte.

4. Il nodo cruciale: collegare targa e polizza

Uno degli aspetti più delicati è l’abbinamento tra contrassegno e assicurazione. La targa personale diventa un riferimento chiave per identificare il rischio assicurato.

Se la polizza non viene aggiornata con il codice del contrassegno, in caso di incidente potrebbero sorgere contestazioni sulla validità della copertura. Per questo è consigliabile comunicare subito alla compagnia assicurativa il codice identificativo ricevuto.

La situazione si complica nei casi di uso condiviso del monopattino: se più persone utilizzano lo stesso mezzo, ciascuna con targa personale, è necessario chiarire con l’assicuratore come viene gestita la copertura.

5. Controlli, documenti e verifiche su strada

Dopo la richiesta, non basta applicare la targa: è importante verificare che tutti i dati siano correttamente registrati. Durante i controlli, le forze dell’ordine possono confrontare il codice del contrassegno con i dati del conducente e della polizza.

Per evitare problemi, è consigliabile: conservare ricevute e documenti digitali;

verificare periodicamente la correttezza dei dati;

aggiornare la polizza in caso di modifiche. Anche il corretto posizionamento del contrassegno è essenziale: un adesivo danneggiato o poco leggibile può rendere più complessa l’identificazione.

6. Sanzioni e rischi: cosa succede se non sei in regola

Il mancato rispetto degli obblighi su targa e assicurazione comporta una sanzione amministrativa che va da 100 a 400 euro. Ma il rischio non è solo economico.

In caso di controllo, eventuali incongruenze tra targa, dati anagrafici e polizza possono portare a contestazioni. Ancora più rilevante è il caso di incidente: una copertura non correttamente collegata può creare problemi nel riconoscimento del risarcimento.

Il nuovo sistema punta proprio a questo: rendere identificabile il conducente e garantire che i danni a terzi siano sempre coperti. Per questo, più che un semplice obbligo burocratico, targa e assicurazione diventano elementi centrali per una circolazione sicura e conforme alle regole.

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