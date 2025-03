Autovelox e strategie difensive: quando è valido l’accertamento

Negli ultimi mesi, il dibattito sulla legittimità delle multe elevate tramite autovelox ha assunto una crescente rilevanza, spinto da una serie di sentenze della Corte di Cassazione che hanno evidenziato criticità nelle modalità di accertamento della velocità. Di fronte all’aumento dei ricorsi, l’Avvocatura Generale dello Stato ha predisposto una strategia di difesa condivisa per tutelare le amministrazioni pubbliche nei giudizi di opposizione. Parallelamente, l’introduzione di nuovi strumenti di controllo della velocità, come Tutor 3.0, apre scenari inediti, sia sul fronte della legittimità delle sanzioni sia sulle possibili eccezioni difensive. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume Autovelox e controlli stradali dopo il nuovo codice della strada.

1. Omologazione e approvazione degli autovelox: due concetti distinti

Uno dei pilastri della difesa dell’Avvocatura dello Stato è la presunta equivalenza tra omologazione e approvazione degli autovelox. Secondo questa tesi, non sarebbe necessaria un’omologazione formale, poiché l’approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture garantirebbe comunque l’affidabilità del dispositivo. Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha chiarito che si tratta di due procedure differenti e non intercambiabili.

L’art. 45 del Codice della Strada stabilisce chiaramente che i dispositivi di rilevazione della velocità devono essere preventivamente omologati. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10505/2024, ha ribadito che l’omologazione rappresenta una verifica tecnica più approfondita rispetto alla semplice approvazione, garantendo che il dispositivo soddisfi tutti i requisiti normativi.

L'introduzione del Tutor 3.0 solleva nuove questioni in tema di omologazione e validità delle sanzioni. Questo sistema, destinato a sostituire i Tutor precedenti, prevede una tecnologia avanzata di rilevazione media della velocità, riducendo i margini di errore. Tuttavia, rimane necessario verificare la conformità dell'omologazione del sistema e il rispetto delle procedure di installazione. Gli avvocati possono quindi contestare le multe non solo per la mancanza di omologazione degli autovelox tradizionali, ma anche per eventuali irregolarità nell'implementazione di Tutor 3.0, soprattutto nei primi mesi di utilizzo.

2. Il principio di affidamento delle amministrazioni pubbliche e il rispetto della legalità

Un altro argomento frequentemente utilizzato dall’Avvocatura è il principio di affidamento delle amministrazioni pubbliche. Secondo questa linea difensiva, i Comuni avrebbero installato gli autovelox facendo legittimo affidamento sulle autorizzazioni ministeriali ricevute, senza che ciò possa essere contestato nei giudizi di opposizione. L’obiettivo di questa strategia è limitare le possibilità di annullamento delle sanzioni, sostenendo che eventuali irregolarità non possano essere fatte valere retroattivamente dagli automobilisti multati.

Gli avvocati possono contrastare questa difesa richiamando il principio di legalità, secondo cui la pubblica amministrazione non può applicare sanzioni senza il rispetto rigoroso della normativa vigente. In particolare, se un autovelox è privo di omologazione o non è stato installato secondo le disposizioni di legge, la responsabilità ricade esclusivamente sull’ente pubblico.

Nel caso del Tutor 3.0, è fondamentale verificare la corretta autorizzazione dell’installazione del sistema e la sua taratura periodica. Nonostante sia stato concepito per migliorare l’accuratezza delle rilevazioni, ogni variazione nelle modalità di rilevamento della velocità potrebbe rappresentare un elemento di contestazione per eventuali vizi di legittimità. L’introduzione di una tecnologia innovativa non esclude la necessità del pieno rispetto delle procedure previste dal Codice della Strada e dalle disposizioni ministeriali.



3. Le irregolarità nell’installazione degli autovelox e la difesa personalizzata

L’Avvocatura dello Stato sostiene inoltre che le modalità di installazione degli autovelox non influenzino la validità delle rilevazioni. Questa posizione mira a respingere le contestazioni basate su errori nell’autorizzazione, nella segnalazione preventiva o nella posizione del dispositivo. Tuttavia, la normativa prevede requisiti stringenti che devono essere rispettati per la legittimità delle sanzioni.

Per contrastare questa tesi, gli avvocati possono verificare se l’autovelox in questione fosse correttamente segnalato e autorizzato. Le disposizioni ministeriali stabiliscono che gli strumenti di rilevazione automatica devono essere installati con una preventiva autorizzazione prefettizia e devono essere segnalati agli automobilisti con adeguata visibilità. Se tali requisiti non sono stati rispettati, la sanzione può essere contestata per vizio procedurale. Inoltre, è essenziale evitare difese generiche e puntare su elementi specifici del singolo caso, come la mancata conformità alla normativa di riferimento o la mancata taratura periodica dello strumento.

4. Conclusione

Gli avvocati che si occupano di opposizione alle sanzioni per eccesso di velocità hanno a disposizione diverse strategie per contrastare la linea difensiva dell’Avvocatura dello Stato. Contestare la mancata omologazione degli strumenti, richiamare il principio di legalità e verificare le irregolarità nell’installazione degli autovelox sono elementi chiave per costruire una difesa solida ed efficace. In un contesto in cui la giurisprudenza sta sempre più riconoscendo l’importanza della regolarità procedurale, una preparazione approfondita su questi aspetti può fare la differenza tra il rigetto e l’accoglimento di un ricorso.

