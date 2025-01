Autovelox: Il Viminale predispone una difesa condivisa nei giudizi

3. Equivalenza tra omologazione e approvazione dell’autovelox



Per la stessa avvocatura sussiste omogeneità ed identità tra le procedure tecnico amministrative alla base sia dell’omologazione che dell’approvazione. In altre parole, per la stessa l’avvocatura c’è identità tra le due procedure in quanto ambedue i procedimenti risultano finalizzati a verificare che l’apparecchiatura sia utile allo scopo e conforme alle esigenze di misurazione e accertamento. Inoltre, sia per l’omologazione che per l’approvazione è svolta un’istruttoria di natura tecnica e amministrativa, per valutare i requisiti e le caratteristiche del prodotto, per le funzioni di accertamento che deve assolvere, nonché la sua conformità alle norme tecniche, vigenti al momento dell’analisi. Per l’Avvocatura, in sede giudiziale, è decisivo rappresentare la piena omogeneità tra le due procedure, di omologazione e di approvazione, sostanziando la prospettazione tramite elementi documentali che, allo stato attuale, non risultano stati esaminati dalla Corte di Cassazione in quanto non depositati nei relativi giudizi. Pertanto, secondo l’Avvocatura, è necessario procedere al deposito, sin dal giudizio di primo grado, della documentazione rilevante, quindi il decreto di approvazione del peculiare strumento di rivelazione indicato nel verbale di accertamento, nonché eventuali decreti di omologazione di strumenti diversi. Solo in tal modo, secondo l’avvocatura, è possibile rappresentare in modo fondato e innovativo l’omogeneità tra i procedimenti e, per l’effetto, la presenza di garanzie per il privato.



Potrebbero interessarti anche: