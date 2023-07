Liquidazione danno da diffamazione: modalità

1. I fatti di causa e i giudizi di merito



Tizio era un geologo, e svolgeva la sua professione in Sicilia, collaborando con diversi Enti pubblici e privati, sin dal 1992.

Il 1 ottobre del 2010, su un quotidiano di primaria tiratura nazionale, veniva pubblicato un articolo nel quale si dava atto del coinvolgimento dello stesso Tizio in un procedimento penale per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e della relativa iscrizione di questi nel registro degli indagati. L’articolo, avente il titolo “un colletto bianco nell’inchiesta x”, veniva ripetuto, mantenendo l’errore, il giorno successivo.

Tizio, tuttavia, era estraneo ai fatti, il quanto il geologo realmente coinvolto era Caio, avente lo stesso cognome di Tizio ma diverso nome.

Tizio, in seguito alla lettura dell’articolo, veniva colto da malore e per questo ricoverato presso il reparto di cardiologia dell’Ospedale di Catania.

Tre giorni dopo la pubblicazione dell’articolo, Tizio riceveva da una delle società con cui aveva un contratto di collaborazione una comunicazione del seguente tenore “a seguito dei noti articoli di stampa riportati sul quotidiano La Repubblica, che la riguardano in prima persona, considerata la delicatezza dell’argomento, pur manifestando la nostra stima nei suoi confronti e sulle sue capacita professionali, si ritiene opportuno in questo periodo sospendere la nostra collaborazione professionale per i danni che tutto ciò ci può arrecare”.

Alcuni giorni dopo Tizio si recava per effettuare un controllo per conto della Protezione civile nella località X, e ivi da un suo collaboratore veniva informato che numerosi cittadini avevano commentato la notizia apparsa sui giornali, affermando che Tizio era stato arrestato perché mafioso. Tizio, quindi, fortemente scosso, si rimise in auto per tornare a casa, ma a causa della frustrazione e della confusione, sulla via del ritorno perdeva il controllo dell’auto e finiva contro un guard rail, danneggiando l’auto e riportando lievi ferite.

Ancora alcuni giorni dopo Tizio riceveva da una società con la quale stava collaborando ad un progetto di rilevante valore economico, la seguente comunicazione “a seguito di sopraggiungere notizie poco rassicuranti sulla integrità morale e professionale nelle vicende in cui Lei è coinvolto, ci rincresce comunicarLe che è opportuno interrompere il rapporto di collaborazione professionale attualmente in corso”.

A questo punto Tizio, per il tramite del proprio legale, scriveva alla testata giornalistica per far rilevare l’errore; ma la stessa si limitava a riportare l’intervento nello spazio dedicato alle lettere dei lettori, mancando di dare uguale risalto alla rettifica rispetto all’articolo errato.

All’inizio del mese di novembre del 2010 il GIP del Tribunale di Catania emetteva una serie di misure cautelare nell’ambito del procedimento cui faceva riferimento l’articolo, indicando il geologo Caio quale soggetto coinvolto. La notizia sul quotidiano, tuttavia, non dava risalto al precedente errore ne conteneva le scuse attese da Tizio.

Tizio, così, sporgeva denuncia/querela in danno del giornalista autore degli articoli e del direttore responsabile della testata, con processo penale che si concludeva con non luogo a provvedere per il giornalista, in difetto della prova dell’elemento psicologico del dolo, e assoluzione del direttore in quanto la responsabilità colposa del direttore del periodico ex art. 57 c.p. presuppone la commissione di reati col mezzo di pubblicazione. La sentenza penale, tuttavia, dava atto dei risvolti risarcitori di cui alla vicenda trattata, da accertare in sede civile ex. art. 2043 cc.

Tizio, così, dopo aver infruttuosamente svolto la media conciliazione, conveniva dinanzi al Tribunale civile di Catania il gruppo editoriale, il redattore dell’articolo e il direttore responsabile, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali evidenziavano che l’errore era stato involontario e che comunque si era dato risalto alla rettifica inviata dal legale.

Tizio, in particolare, oltre al danno non patrimoniale da reato e per le lesioni fisiche subite in seguito alla lettura della notizia, chiedeva anche il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla riduzione dell’attività lavorativa e al danno all’autovettura conseguente all’incidente, oltre alle opportune rettifiche e all’oscuramento della pagina web del sito della testata contenente la notizia.

Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda e condannava i convenuti al pagamento del danno non patrimoniale nella misura di euro 50.000,00 e al danno patrimoniale afferente la riduzione dell’attività lavorativa, rigettando invece la domanda relativa al ristoro del danno subito dall’auto a causa dell’incidente stradale.

Avverso la sentenza interponevano appello i convenuti e la Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento, riduceva il danno non patrimoniale ad euro 10.000,00, rigettando la domanda afferente il danno patrimoniale.



