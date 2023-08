Legittimo licenziamento a chi fa allusioni sessuali: sentenza Cassazione 

1. Il reato di molestie sessuali



La denominazione molestie sessuali indica dei comportamenti lesivi e molesti rivolti alla sfera sessuale.

Ci sono diverse definizioni secondo i quadri normativi degli ordinamenti giuridici nazionali.

Da un punto di vista normativo le molestie sessuali sul posto di lavoro sono considerate un atto discriminatorio.

Dalla fine degli anni ottanta anche l’Unione Europea si è più volte occupata della questione.

La più recente direttiva è la 2006/54/CE, nella quale si afferma che:

“Le molestie e le molestie sessuali sono contrarie al principio della parità di trattamento fra uomini e donne e costituiscono forme di discriminazione fondate sul sesso ai fini della presente direttiva. Queste forme di discriminazione dovrebbero pertanto essere vietate e soggette a sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive”.

In Italia attualmente il reato di molestie sessuali si configura nel quadro della contravvenzione di molestie sanzionata all’articolo 660 del codice penale, rubricato “molestie o disturbo alle persone” che recita:

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda sino a euro 516.

Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

La sopra menzionata contravvenzione si ritiene configurabile in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento, invasivi e insistiti, diversi dall’abuso sessuale.

Se le molestie dovessero comportare un contatto fisico, anche fugace, o limitino la libertà sessuale della vittima, si configura il reato di violenza sessuale, disciplinato dagli articoli 609 bis e seguenti del codice penale.

La giurisprudenza qualifica come violenza sessuale (art.609 bis c.p.) e non come molestie (art.660 c.p.), i toccamenti o palpeggiamenti delle natiche anche se sopra i vestiti e con finalità molesta e non di libidine.

Di conseguenza, integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestie la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, attraverso comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, inducendo la stessa al compimento di atti che coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale e non la mera tranquillità.