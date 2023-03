Licenziamento: legittimo se il lavoratore dice “lesbica” alla collega

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza numero 7029/2023, con la quale ha accolto il ricorso della società Tper s.p.a., società emliana di trasporto pubblico, che aveva licenziato per giusta causa (senza preavviso) e senza, pertanto, il diritto all’indennità di fine rapporto un proprio lavoratore per aver chiesto ad una collega, di fronte ad altre persone, se non fosse lesbica.

1. I fatti Alla fermata dei pullman aziendali, di fronte ad altri colleghi, l’uomo si era rivolto alla collega donna, che aveva appena partorito due gemelli, con la frase “Ma perché sei uscita incinta pure tu? Ma perché non sei lesbica tu?”, con un atteggiamento che veniva definito e percepito dalla collega come derisorio.

La signora, anch’essa dipendente autista della stessa società, dopo questo scambio di battute aveva presentato un esposto all’azienda datrice di lavoro, ritenendo di essere stata offesa. La Tper, a sua volta, aveva formulato una contestazione formale e ufficiale, ai sensi dello Statuto dei lavoratori, al dipendente, ritenendo che la frase pronunciata davanti ai colleghi costituisse un “comportamento gravemente lesivo dei principi del Codice etico aziendale e delle regole di civile convivenza” ed accordando al dipendente i classici cinque giorni per presentare le proprie giustificazioni.

Non ritenendo le giustificazioni accettabili, la società datrice di lavoro comminava la sanzione del licenziamento cosiddetto “in tronco”, ossia per giusta causa, senza il periodo di preavviso e senza corrispondere la relativa indennità sostitutiva.





2. Il ricorso in Tribunale Ritenendo il licenziamento ingiusto e non sorretto da alcuna giusta causa, il dipendente proponeva regolarmente a impugnarlo e successivamente a citare in giudizio l’azienda dinnanzi al Tribunale di Bologna, che in effetti, ritenendo la sanzione del licenziamento “sproporzionata” rispetto ai fatti contestati, aveva annullato il licenziamento, condannando la società al reintegro del dipendente.

Tper spa ricorreva in appello, ed anche i Giudici di secondo grado, nel 2020, ritenevano eccessivo il provvedimento del licenziamento, per quello che secondo loro andava ridimensionato e definito come “comportamento inurbano”, ma non come condotta che potesse integrare il venire meno del lavoratore ai suoi doveri tanto da comportare un licenziamento, la massima sanzione prevista per i lavoratori in caso di contestazioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

La cessazione del rapporto veniva inquadrata nella figura del recesso unilaterale da parte del datore di lavoro, e Tper veniva condannata non al reintegro del lavoratore, ma a versargli venti mensilità di stipendio.

Secondo i consiglieri della Corte d’Appello di Bologna, il licenziamento per giusta causa, senza alcuna indennità sostitutiva del preavviso costituiva una reazione sproporzionata rispetto alla obiettiva entità degli addebiti a carico dell’autista.