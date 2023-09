L’atto notarile -scheda di Diritto

1. I caratteri



La maggior parte degli ordinamenti Civil Law, fatta eccezione dei paesi nordeuropei (Svezia, Finlandia, Danimarca), viene a conoscenza dell’atto notarile come una specie particolare di atto pubblico.

In questi ordinamenti qualunque contratto o atto giuridico privato, se non è prescritta una forma speciale (ad esempio il matrimonio) può essere redatto con la forma di atto pubblico e la partecipazione del notaio.

In determinati atti, l’Ordinamento impone la sopra menzionata forma o ai fini della validità o della prova.

Il notaio a volte ha la competenza esclusiva di rogare atti giuridici privati, essendo l’eventuale competenza di altri soggetti limitata a specifici atti.

Negli ordinamenti di Common Law e nei paesi nordeuropei, la figura del notaio non esiste e non è possibile redigere atti giuridici privati in forma di atto pubblico.

L’unica possibilità è l’autenticazione delle firma,conosciuta anche dagli altri ordinamenti di Civil Law, che si limita di attestare la provenienza dalla persona che ha apposto la stessa e che, negli ordinamenti di Common Law, può essere fatta dal notary public, una cgura diversa dal notariato libero di tipo latino dei paesi di Civil Law.

Non è un atto notarile il deed, vale a dire, un atto privato formale caratteristico degli ordinamenti di Common Law, anche se alcuni dizionari traducano impropriamente in italiano il termine con atto notarile o rogito.

L’atto notarile rappresenta lo strumento perfetto per quegli atti e contratti dei quali la legge vuole garantire la legalità assoluta, come l’identità delle parti e la conformità alla volontà degli stessi.

Gli atti e contratti hanno una particolare rilevanza sia per la loro complessità e il loro valore economico e sociale, ad esempio, mutui, compravendite, successioni, divisioni, donazioni immobiliari, costituzioni di associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica, atti costitutivi di società commerciali e modificativi di statuti sociali.

I loro effetti si producono in relazione allo stato civile di una persona, come nel caso del riconoscimento di un figlio naturale.

L’interesse pubblico alla libera manifestazione della volontà di una persona e alla sua precisa traduzione in linguaggio giuridico.

Sono esempi per eccellenza il testamento e la donazione.

Affidare al notaio una di queste azioni significa avere un atto valido, sicuro e inattaccabile, un documento che rappresenta una garanzia assoluta non esclusivamente per il singolo cittadino, ma anche per la collettività.



Potrebbero interessarti anche: