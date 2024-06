Inutilizzabilità di garage per eccessiva pendenza della rampa: risoluzione contratto?

1. La vicenda



La vicenda traeva origine dall’acquisto di un appartamento posto al secondo piano dell’edificio in costruzione, con box auto pertinenziale al piano interrato, per il complessivo prezzo di € 350.000,00, di cui € 310.000,00 per l’appartamento ed € 40.000,00 per il box.

Nella compravendita era compresa anche la quota proporzionale di un’area pertinenziale esterna, piano terra, del valore di € 10.000,00, non conteggiata nel prezzo perché il venditore aveva concesso uno sconto di pari importo. Affermava inoltre di aver corrisposto, allo stato della domanda, la somma di € 200.000,00, come convenuto in contratto. Successivamente nasceva una controversia tra l’impresa costruttrice e l’acquirente che riteneva la detta impresa inadempiente alle obbligazioni assunte per non aver consegnato l’immobile entro il termine previsto nel preliminare (dicembre 2007), aver realizzato la rampa di accesso al box auto con pendenza superiore a quella massima prevista dal regolamento edilizio del Comune e aver concesso ad altro condomino l’uso esclusivo dell’area pertinenziale; in ragione di quanto sopra l’acquirente (che aveva rifiutato di addivenire alla stipula del definitivo) citava in giudizio l’impresa per sentir accogliere nei suoi confronti la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di vendita e sentire, conseguentemente, condannare il promittente venditore alla restituzione della somma di € 200.000,00, versata in acconto sul prezzo pattuito, e al pagamento della penale di € 116.000,00, prevista dall’art. 9 del preliminare, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento dei danni per esborsi sostenuti per opere eseguite nell’appartamento promesso in vendita.

Si costituiva in giudizio il convenuto, deducendo, tra l’altro, la sanatoria – a mezzo di pagamento della sanzione amministrativa di € 2.064,00 – della irregolare pendenza della rampa, con conseguimento della agibilità. Di conseguenza, in via riconvenzionale, pretendeva il trasferimento ex art. 2932 c.c. dell’immobile, previo pagamento del saldo prezzo di € 150.000,00, oltre alla condanna dell’attore al pagamento della penale, in ragione dell’inadempimento dell’attore medesimo. Inoltre chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio l’ingegnere-progettista; quest’ultimo si costituiva in giudizio negando ogni addebito e chiedendo, in caso di soccombenza, di chiamare in garanzia la compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale. Il Tribunale dava ragione all’impresa, evidenziando la non gravità dell’inadempimento e la fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto ex art. 2932. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza appellata, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto formulata dall’acquirente. I giudici di secondo grado non ritenevano di scarsa importanza l’inadempimento del convenuto. Infatti, ad avviso dei giudici di secondo grado, il bene era effettivamente inutilizzabile, essendo la percorrenza della rampa estremamente difficoltosa per un conducente di media abilità, anche nella più agevole delle situazioni e con alcuni veicoli oggettivamente impossibile. La Corte sottolineava l’inutilizzabilità del garage senza eccezionali sforzi, che certo non potevano pretendersi dall’acquirente, per l’uso cui era destinato. In ogni caso, considerata l’elevata pendenza, escludeva eventuali usi alternativi del vano (ad esempio, quale deposito). L’impresa soccombente ricorreva in cassazione.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: