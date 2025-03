La partita doppia – Scheda di Diritto

La partita doppia è il metodo contabile universalmente utilizzato per la registrazione delle operazioni aziendali. Questo sistema garantisce che ogni transazione venga registrata in due conti distinti, secondo il principio della doppia rilevazione, assicurando così il bilanciamento tra attività e passività. La sua origine risale al XV secolo con il trattato di Luca Pacioli, considerato il padre della contabilità moderna.

2. Regole base del metodo



Nel sistema della partita doppia, ogni conto può essere attivato in dare o in avere in base alla sua natura: