Imputazione coatta per reato diverso da quello previsto: atto abnorme

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7738 del 22 febbraio 2024, ha chiarito che l’imputazione coatta da parte del Gip per un reato diverso rispetto a quello per cui è stata effettuata l’iscrizione nel registro degli indagati dal Pubblico ministero costituisce un atto abnorme.



Corte di Cassazione – Sez. V Pen. – Sent. n. 7738 del 22/02/2024



1. I fatti

Il Gip del Tribunale di Firenze, a fronte della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato avanzata dal Pubblico ministero nei confronti di un consigliere di un noto partito nazionale in ordine al delitto di diffamazione, in danno di una persona di origine rom, rigettava la richiesta e disponeva che il Pubblico ministero formulasse l’imputazione a carico dell’indagato per il delitto predetto e anche per il delitto previsto dall’art. 167, comma 1, d. lgs. 20 giugno 2003, n. 196 (trattamento illecito di dati).

Il ricorso era affidato ad un unico motivo con il quale l’indagato lamenta violazione di legge processuale penale, in particolare degli artt. 409, comma 5, c.p.p. e 111 e 112 Cost. lamentando l’abnormità dell’atto.

Il motivo rappresenta come l’iscrizione nel registro degli indagati fosse solo relativa al delitto di diffamazione, per aver indicato come dedita all’accattonaggio e ripreso in un video elettorale la persona offesa.

Il ricorrente lamenta che il Gip, ravvisata dagli atti di indagine un’ipotesi di reato diversa da quella per cui era stata avanzata richiesta di archiviazione, ha assunto un atto abnorme, che legittima l’indagato all’impugnazione essendo stato leso nel proprio diritto di difesa.

2. Imputazione coatta per reato diverso da quello previsto: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso limitatamente all’ordine di formulare l’imputazione relativa alla violazione dell’art. 167 d.lgs. 196/2003 premettendo che le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui “è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l’archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza“.

Al riguardo è stato, infatti, chiarito che “le disposizioni dell’art. 409 c.p.p., commi 4 e 5, concernenti i poteri di intervento del giudice delle indagini preliminari sull’esercizio dell’azione penale, devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa“.

Nel caso in esame, il Pubblico ministero ebbe a iscrivere l’attuale ricorrente nel registro degli indagati esclusivamente per il delitto di diffamazione e ciò vincola l’ambito delibativo del Gip, in occasione della richiesta di archiviazione, in quanto la sua decisione deve confrontarsi solo con l’ipotsi ritenuta, dal pubblico ministero, adeguata a giustificare l’iscrizione nel menzionato registro.

Ad avviso della Corte, inoltre, il Gip ha la possibilità di ritenere, come nel caso in esame, che la condotta iscritta sia diversa da quella effettivamente emergente dagli atti, ma in tal caso non può, come ha invece in modo abnorme ritenuto fare il Gip dell’ordinanza impugnata, ordinare l’imputazione coatta rispetto alla diversa ipotesi di reato.

Oltre al principio sopra richiamato, le Sezioni Unite hanno anche recentemente sancito che “costituisce atto abnorme, ricorribile per Cassazione anche dall’indagato, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero fondi l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto di richiesta“.