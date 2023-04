Il trattamento illecito di dati: reato comune e non proprio

Il trattamento di illecito di dati è un reato comune e non proprio

(Riferimento normativo: D.lgs, 30/06/2003, n. 196, art. 167)

1. La questione

La Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente una sentenza del tribunale di Palermo con la quale l’imputata era stata condannata, previa riqualificazione, in relazione al reato di cui all’art. 615 bis comma 1 e 2 c.p., riqualificando nuovamente il fatto nei termini della originaria contestazione di cui all’art. 167 D.lgs. n. 196 del 2003 e rideterminando le pena finale inflitta.

Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusata che, con un unico motivo, deduceva la violazione dell’art. 167 del D.Lgs. n. 196 del 2003, ritenendosi non configurabile tale fattispecie per le ragioni già espresse dal primo giudice, ossia perché il predetto articolo non annovererebbe tra i destinatari del precetto e della sanzione soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, dai privati appositamente qualificati dalla normativa di riferimento e da altri organismi specificamente preposti al trattamento di dati personali, e perché quindi le condotte come appurate nei due giudizi non avrebbero potuto rientrate nel concetto di trattamento di dati personali di cui al citato articolo.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il ricorso proposto era ritenuto infondato.

In particolare, gli Ermellini rilevavano come, a loro avviso, fosse del tutto infondata la tesi volta ad escludere dal novero dei destinatari della norma punitiva (rappresentata poi dall’art. 167 citato) il privato cittadino che occasionalmente sia venuto in possesso di un dato rilevante appartenente ad altro soggetto, dandogli diffusione indebita posto che, già dalla semplice lettura della norma punitiva, l’incipit “chiunque” già esclude in radice una interpretazione in senso restrittivo riferita ai destinatari: ma, anche a voler ricollegare l’art. 167 all’art. 4, è evidente che, laddove si parla di persona fisica, ci si intende riferire al soggetto privato in sé considerato, e non solo a quello che svolga un compito, per così dire, istituzionale, di depositario della tenuta dei dati sensibili e delle loro modalità di utilizzazione all’esterno: una interpretazione siffatta finirebbe con l’esonerare in modo irragionevole dall’area penale tutti i soggetti privati, così permettendo quella massiccia diffusione di dati personali che il legislatore, invece, tende ad evitare.

Da ciò la Corte di legittimità giungeva alla conclusione secondo la quale l’assoggettamento alla norma in tema di divieto di diffusione di dati sensibili riguarda tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati, i quali sono tenuti a rispettare sacralmente la privacy di altri soggetti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitri o pericolose intrusioni, né la punibilità – in caso di indebita diffusione dei dati – può dirsi esclusa se il soggetto detentore del dato abbia ciò acquisito in via casuale, in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione.

Precisato ciò, era infine sottolineato che il concetto di trattamento va inteso in senso ampio per come già lo afferma il legislatore laddove elenca tutta una serie di condotte sintomatiche, non circoscritto quindi ad una raccolta di dati, ma anche – e soprattutto – alla diffusione indebita senza il consenso dell’interessato, del dato acquisito, non importa se casualmente o meno, rilevandosi al contempo che,

sempre nel quadro strutturale della fattispecie, è previsto il dolo specifico di “trarre per sé o per altri profitto di recare ad altri un danno” attraverso la descritta condotta di trattamento dei dati mentre è elemento costitutivo oggettivo la circostanza che dal fatto “derivi un nocumento“.

Dunque, per la Suprema Corte, era del tutto destituita di fondamento la tesi difensiva che avrebbe voluto escludere la ricorrente, siccome privato “non qualificato“, dal novero dei destinatari della norma, alla luce di un ormai acclarato indirizzo giurisprudenziale sul punto.

Il ricorso in questione, di conseguenza, era dichiarato inammissibile e la ricorrente era condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che l’illecito penale, preveduto dall’art. 167 del d.lgs. n. 196/2003[1], è un reato comune, e non reato proprio.

Si afferma difatti in tale pronuncia che la norma incriminatrice de qua riguarda tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati, i quali sono tenuti a rispettare la privacy di altri soggetti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitri o pericolose intrusioni, né la punibilità – in caso di indebita diffusione dei dati – può dirsi esclusa se il soggetto detentore del dato abbia ciò acquisito in via casuale, in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione.

È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, sostenere come il delitto in questione sia configurabile solo se commesso da talune persone che si siano trovate in particolari condizioni (come, ad esempio, il caso in cui il soggetto detentore del dato svolga un compito istituzionale di depositario della tenuta dei dati sensibili e delle loro modalità di utilizzazione all’esterno, ovvero costui l’abbia acquisito in via casuale).

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

