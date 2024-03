Illecita pubblicazione notizia su esecuzione tampone e conseguente isolamento

1. I fatti



Il Garante per la protezione dei dati personali riceveva un reclamo da parte di un assessore comunale, il quale lamentava che un giornale locale aveva violato la normativa in materia di privacy pubblicando, nel dicembre 2021, un articolo dal titolo “Il Covid entra a Palazzo di Città”, con successivo occhiello “Il Virus Positiva la consigliera XX, due assessori in quarantena“.

In particolare, secondo la reclamante sosteneva che l’articolo in questione riportava la notizia della diffusione del contagio da Covid all’interno di un ufficio del Comune e che alcuni dipendenti si erano sottoposti al tampone molecolare, con l’inserimento accanto all’articolo di una fotografia in primo piano della reclamante e la didascalia “l’assessore al XXX si è sottoposta a tampone ed ora è in isolamento”. La reclamante aggiungeva che la predetta informazione non era corrispondente al vero, in quanto la stessa non si era sottoposta al tampone obbligatorio in quanto tracciata e non era neanche in isolamento. Infine, la reclamante sosteneva di aver ripetutamente inviato delle PEC al giornale chiedendo la rimozione dell’articolo in quanto riportante notizie non vere, ma senza ricevere alcun riscontro in merito.

A fronte della richiesta del Garante di fornire spiegazioni in merito ai fatti esposti dalla reclamante, la società proprietaria della testata giornalistica affermava che la notizia esposta nell’articolo giornalistico in questione era vera e di evidente interesse pubblico, in quanto rivolta ad informare l’opinione pubblica circa la diffusione del virus anche all’interno del Palazzo di Città, nonché avente continenza espressiva. In secondo luogo, la società faceva presente che per come era scritto l’articolo contestato non emergeva alcuna certezza sulla presunta positività al Covid dell’assessore, in quanto la notizia deve essere valutata nel complesso del suo contenuto e non sulla base di singole espressioni. Infine, per quanto riguarda la pubblicazione della fotografia della reclamante, il giornale sosteneva che nel caso di specie non fosse richiesto il consenso dell’interessato, in quanto la disciplina giornalistica ne permetteva la pubblicazione.

