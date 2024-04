Accesso civico a documenti di dati sanitari: P.A. deve sempre rifiutarlo

L’accesso civico generalizzato a documenti contenenti dati sanitari deve essere sempre rifiutato dalla pubblica amministrazione.



Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni: I ricorsi al Garante della privacy

1. I fatti

Una persona aveva presentato una istanza di accesso civico generalizzato ad un’Azienda sanitaria locale con cui chiedeva di accedere a due documenti riguardanti la richiesta di chiarimenti inviata dalla stessa ASL ad una casa di cura e il riscontro di quest’ultima. La ASL però respingeva detta istanza di accesso civico generalizzato ai predetti documenti, poiché riteneva che gli stessi contenessero informazioni relative alla salute. L’istante, non accettando il diniego, si rivolgeva al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RCPT) della ASL chiedendo un riesame del provvedimento di diniego e quest’ultimo formulava una richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali.

2. Accesso civico a documenti di dati sanitari: la valutazione del Garante

Preliminarmente il Garante privacy ha ricordato che l’accesso civico generalizzato permette a chiunque di accedere ai dati e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione che non sono già stati oggetto di pubblicazione, purchè vengano rispettati i limiti della tutela degli interessi giuridicamente rilevanti dei soggetti coinvolti. In particolare, il limite più rilevante è quello rappresentato dalla tutela dei dati personali dei controinteressati: pertanto, la normativa sull’accesso civico prevede che l’Ente richiesto debba rifiutare l’accesso quando ciò sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali.

Inoltre l’accesso civico generalizzato è sempre escluso quando vi è un divieto di accesso o di divulgazione del documento previsto per legge.

A tal proposito, il Garante ha precisato che la normativa in materia di privacy prevede che per dato personale si intende qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mentre per dato relativo alla salute l’informazione attinente alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Ebbene, la normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali stabilisce che è vietato in generale il trattamento dei dati relativi alla salute, a meno che non ricorra una delle eccezioni previste dalla apposita disposizione del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR). Non solo, ma anche la normativa nazionale in materia di privacy conferma il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute: in base alla quale non è possibile portare a conoscenza di soggetti indeterminati detti dati in nessuna forma (neanche mediante la loro messa a disposizione o consultazione).

Pertanto, la pubblica amministrazione, quando riceve una richiesta di accesso civico generalizzato, deve effettuare una valutazione preliminare circa la presenza di dati relativi alla salute nei documenti di cui si chiede l’accesso. Ciò proprio perché deve verificare che la richiesta non riguardi atti o documenti che per legge non possono essere oggetto di ostensione.