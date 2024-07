Disservizi tecnologici globali: non è un attacco hacker

Se qualcuno avesse ancora un minimo, residuo dubbio sull’importanza delle reti e della cybersecurity a livello mondiale, oggi è il giorno giusto per ricredersi, visto che un malfunzionamento su scala globale dei sistemi informatici sta causando gravi disservizi in tutto il mondo. Non si tratterebbe di un attacco di cybercrime, per fortuna, ma di un errore nell’aggiornamento di un software di sicurezza di Microsoft, che sta causando guasti su larga scala . Il problema riguarderebbe il software di cybersicurezza CrowdStrike , utilizzato da molte aziende e amministrazioni. A causa di un errore di configurazione, l’aggiornamento non è stato completato correttamente, causando interruzioni in tutto il mondo. CrowdStrike ha confermato l’interruzione, dichiarando che i team tecnici stanno lavorando per risolvere il problema. Il software Falcon Sensor, progettato per prevenire attacchi informatici, sta bloccando numerosi computer, provocando schermate blu e mancati riavvii. Microsoft ha dichiarato di aver preso misure di mitigazione per affrontare le interruzioni del servizio, avvisando che gli utenti potrebbero avere difficoltà ad accedere a vari servizi di Microsoft 365. L’annuncio è arrivato proprio mentre l’Australia riportava interruzioni su larga scala dei sistemi IT, ma le ripercussioni si sono fatte sentire in tutto il mondo. In materia di cybercrime, vi consigliamo il volume “Non ERA un Libro per Hacker” , con cui Stefano Fratepietro ci guida attraverso un racconto fatto di eventi reali e storie avvincenti.

1. Disservizi: banche, aeroporti e borse valori



Secondo la BBC, numerose banche, media e compagnie aeree stanno affrontando significative interruzioni operative. All’aeroporto di Sydney, i voli sono stati sospesi, la United Airlines ha fermato le proprie attività e il London Stock Exchange ha riportato problemi di operatività.

In Spagna, l’ente di gestione aeroportuale Aena ha segnalato possibili ritardi negli aeroporti nazionali a causa di problemi tecnici. In un comunicato diffuso sui social, Aena ha rassicurato che si stanno compiendo sforzi per risolvere rapidamente la situazione, ma ha avvertito che i ritardi nei voli potrebbero comunque verificarsi.

Anche l’aeroporto internazionale di Berlino è bloccato a causa di un guasto tecnico, con tutti i voli sospesi, come confermato dal portavoce dell’aeroporto.

Nel Regno Unito, il principale operatore ferroviario, Govia Thameslink Railway (GTR), sta affrontando problemi informatici diffusi che hanno causato cancellazioni di numerosi treni. La BBC ha riportato che anche la Borsa di Londra ha subito un problema tecnico che ha ritardato l’aggiornamento dell’indice FTSE 100 all’apertura.

In Italia, ITA Airways ha annunciato che un problema informatico globale sta causando gravi disservizi nel trasporto aereo, con ritardi e cancellazioni dei voli. La compagnia aerea ha affermato di essere impegnata a ridurre al minimo i disagi per i passeggeri, invitandoli a consultare l’app e il sito ufficiale per aggiornamenti sui voli.

All’aeroporto di Fiumicino non si registrano problemi diretti ai sistemi operativi, ma si stanno verificando ritardi sui voli verso USA ed Europa a causa dei disservizi informatici globali. Aeroporti di Roma ha comunicato che, nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, ci sono ritardi e cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo.

Autostrade per l’Italia ha attivato il sistema di Business Continuity per far fronte ai disservizi digitali globali, limitando al massimo i problemi e garantendo il servizio sulla rete autostradale. È stato inoltre attivato un presidio straordinario di uomini e mezzi fin dalle prime ore della mattina.

A Piazza Affari, l’indice FTSE MIB è stato calcolato in ritardo a causa di problemi tecnici. Ftse Russell, la società che gestisce l’indice, ha comunicato che il valore non era aggiornato e che la corretta diffusione dell’indice è stata ripristinata dopo alcune ore. L’ipotesi è che il problema sia legato al malfunzionamento informatico di Microsoft.

Anche in Oriente, i voli negli aeroporti di Pechino non sono stati colpiti dai disservizi informatici globali, secondo i media statali cinesi. Le operazioni presso gli aeroporti Capital e Daxing di Pechino stanno proseguendo normalmente, mentre le compagnie aeree di tutto il mondo stanno affrontando problemi tecnici diffusi.