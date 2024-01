L’anno che verrà: sfide privacy e cybersecurity per il 2024

1. Le sfide sul business dei dati



Dall’affermazione dell’allora Garante, Antonello Soro, che nel lontanissimo 2003 disse che Google, con tutti i dati che tratta, ha più potere di una dittatura, alla definizione ormai universalmente accettata di nuovo oro nero, siamo tutti d’accordo nel dire che i dati rappresentano il cuore del modello di business dell’intero ecosistema digitale, nonché uno degli elementi fondamentali per l’alimentazione degli algoritmi di intelligenza artificiale. Sui dati si basano ecosistemi miliardari, primo fra tutti quello dei social network, e l’anno che verrà non solo non vedrà arrestarsi questo fenomeno, al contrario lo vedrà sempre più protagonista.

Il 2023 si è concluso con diversi punti aperti, in ambito privacy, e sfide che il nuovo anno non potrà fare altro che raccogliere e gestire e, per dirla proprio con le parole di Scorza, pare che “Chi segue le cose dei dati personali e della privacy, per certo, nel 2024, non si annoierà”.

Partiamo dall’onnipresente Meta, che poco prima delle festività natalizie ha annunciato ai suoi utenti europei che, per continuare a utilizzare i propri servizi, avrebbero dovuto scegliere tra sottoscrivere un abbonamento a pagamento o acconsentire all’utilizzo della profilazione per la personalizzazione della pubblicità. Un bivio netto: “Paga o acconsenti”, pay or ok, modello di business già ampiamente utilizzato da moltissimo editori di giornali online, con il loro paywall (accetta i cookie oppure paga per leggere i contenuti della nostra testata), peraltro finito al centro di un’istruttoria del Garante, che al momento in cui si scrive non ha ancora fornito alcun esito, pur sollevando importanti questioni etiche e legali.

La questione della privacy nel 2024 sembra destinata a giocare un ruolo chiave nelle vite delle persone, nella società, nei mercati e nelle democrazie. La risposta a interrogativi cruciali, come la liceità o illeceità di modelli di business basati sulla profilazione diventa urgente, poiché il diritto alla privacy potrebbe rischiare di diventare un privilegio accessibile solo a coloro che possono permetterselo (privacy come servizio premium? Parrebbe impossibile da un punto di vista giuridico, essendo la privacy annoverata tra i diritti fondamentali dell’uomo che, per natura, non possono essere a pagamento).

Inoltre, sempre secondo il parere di Scorza, la complessità crescente della relazione tra privacy e intelligenza artificiale si profila come un crocevia di fermento, novità, discussioni accese e possibili scontri nel corso del 2024. Una questione centrale è l’addestramento degli algoritmi: è lecito pescare miliardi di dati personali da Internet per addestrare l’intelligenza artificiale? Rispondere sì significherebbe accettare la trasformazione di dati personali, rappresentativi di un diritto fondamentale, in asset commerciali di poche società senza il consenso diretto degli interessati. Allo stesso tempo, rispondere di no comporterebbe il rischio di mettere in pericolo il futuro dell’intelligenza artificiale, poiché al momento non è chiaro se esistano alternative efficaci per addestrare certi tipi di algoritmi senza utilizzare grandi quantità di dati personali. In questo contesto, l’indagine nei confronti di OpenAI per il servizio ChatGPT3 in Italia e la task force dell’EDPB in Europa diventano elementi chiave per definire le direzioni future.