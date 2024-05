Protezione dell’anonimato per vittime di violenza di genere

La protezione delle vittime di violenza di genere rimane una grave problematica sociale in Italia. Secondo l’ISTAT, una significativa percentuale di donne ha subito violenze fisiche o sessuali nel corso della vita, spesso ad opera di partner o ex partner. Questa realtà allarmante sottolinea l’importanza di risposte adeguate e protettive da parte delle istituzioni.

1. La proposta del Ministero della Salute per proteggere l’anonimato delle vittime di violenza



È stato recentemente proposto dal Ministro della Salute un decreto che mira a integrare il Sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni sanitarie in emergenza-urgenza (EMUR) con misure che garantiscono l’anonimato delle vittime di violenza di genere.

Questo schema di decreto ha ricevuto il via libera dal Garante della Privacy, essenziale per la sua implementazione.