Data Act approvato in via definitiva dal Parlamento europeo

1. Perché c’era bisogno del data act



Come abbiamo più volte ripetuto, non solo i dati (personali e non) sono il nuovo petrolio, ma il loro volume sta ormai diventando immenso, cresce ad un ritmo esponenziale e diventano sempre più impellenti le esigenze ad essi correlate: proteggerli, gestirli, accedervi.

L’accesso e l’utilizzo (corretto) dei dati diventano così fattori critici per l’innovazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni (pensiamo, ad esempio, alla creazione delle smart city, oppure all’annoso tema dell’interoperabilità dei dati). Per rispondere a queste esigenze si è pensato alla legge appena approvata.

Il Data Act nasce quindi per consentire agli utenti di accedere ai dati che generano. Secondo la Commissione europea, l’80% dei dati industriali raccolti non viene mai utilizzato: un vero e proprio patrimonio, in reali termini economici, che, se correttamente sfruttato, porterebbe benefici per tutti, tra cui, come raccomandato dalla Conferenza sul futuro dell’Europa, un’economia digitale solida ed equa.

Il Data Act si pone nel solco della copiosa legislazione europea in tema digitale e contribuisce a sostenere la trasformazione digitale dei servizi pubblici e l’introduzione di un’identità digitale comune europea (il wallet digitale europeo, anch’esso recentemente approvato in via definitiva), al fine di semplificare le transazioni e i servizi digitali transfrontalieri.

Tra i principi ispiratori ci sono quelli dettati dalla Conferenza sul futuro dell’Europa, che ha sottolineato la necessità di un’infrastruttura di dati resiliente in linea con i valori costitutivi europei.



Potrebbe interessarti anche: Strategia europea per i dati: Data Governance Act dal 24 settembre