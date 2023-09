Strategia europea per i dati: Data Governance Act dal 24 settembre

1. Obiettivi e benefici



Il Regolamento UE in vigore dal 24 settembre si pone l’obiettivo di creare un ambiente sicuro per la condivisione dei dati tra settori e Stati membri a vantaggio della società e dell’economia, consentendo, inoltre, ai nuovi intermediari dei dati di agire come players affidabili nell’economia dei dati. Il Data Governance Act mira ad aumentare la fiducia nella condivisione dei dati, rafforzare i meccanismi per aumentare la disponibilità dei dati e superare gli ostacoli tecnici al riutilizzo dei dati, al contempo sostenendo la creazione e lo sviluppo di spazi comuni europei di dati in ambiti strategici, coinvolgendo attori sia privati ​​che pubblici, in settori quali sanità, ambiente, energia, agricoltura, mobilità, finanza, manifattura, pubblica amministrazione e competenze. L’iniziativa mira a rendere disponibili più dati e facilitare la condivisione dei dati tra settori e paesi dell’UE al fine di sfruttare il potenziale dei dati a vantaggio dei cittadini e delle imprese europee.



