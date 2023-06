Riforma doganale UE: una nuova visione basata sui dati

Intelligenza artificiale e apprendimento automatico sono alla base della digitalizzazione della riforma doganale UE, che istituisce un EU customs data hub e il sistema “Trust and Check”. La proposta, per diventare operativa nell’Unione Europea, deve prima transitare per il Parlamento e il Consiglio. Per approfondimenti, vedi il volume: Compendio di Diritto dell’Unione europea

Il 17 maggio la Commissione UE ha presentato alcune proposte per la riforma dell’unione doganale UE, che saranno ora trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio per approvazione e al Comitato economico e sociale europeo per consultazione. Le proposte in questione rappresentano una visione all’avanguardia, a livello mondiale, basata sui dati per le dogane dell’UE, la quale potrà semplificare le procedure doganali per le imprese, specie per gli operatori commerciali più affidabili. Facendo atterrare la trasformazione digitale, la riforma ridurrà le procedure doganali onerose, sostituendo le dichiarazioni tradizionali con un approccio più intelligente alla vigilanza sulle importazioni basato sui dati. Nel contempo, le autorità doganali disporranno degli strumenti e delle risorse di cui necessitano al fine di valutare e bloccare le importazioni che comportano rischi reali per:

Renderà il quadro doganale più conforme a un’era più green e digitale e contribuirà a un mercato unico più sicuro e competitivo. La riforma semplifica e razionalizza gli obblighi di dichiarazione doganale per gli operatori, ad esempio riducendo i tempi necessari per completare i processi di importazione, mettendo a disposizione un’unica interfaccia dell’UE e facilitando il riutilizzo dei dati.

4. Partenariato con le imprese



Tramite la riforma dell’unione doganale dell’UE le imprese che intendono introdurre merci nell’Unione potranno registrare tutte le informazioni sui prodotti e sulle catene di approvvigionamento in un unico ambiente online: il nuovo centro doganale digitale europeo. Questa tecnologia all’avanguardia raccoglierà i dati forniti dalle imprese e, attraverso:

l’apprendimento automatico,

l’intelligenza artificiale,

l’intervento umano,

fornirà alle autorità una visione globale delle catene di approvvigionamento e della circolazione delle merci. Al contempo, le imprese:

dovranno interagire con un unico portale per la presentazione delle informazioni doganali,

dovranno introdurre i dati una sola volta per più spedizioni.

In alcuni casi in cui i processi operativi e le catene di approvvigionamento sono completamente trasparenti gli operatori commerciali più affidabili (operatori “Trust and Check”) potranno mettere le loro merci in circolazione nell’UE senza alcun intervento doganale attivo. La categoria Trust and Check (Fiducia e Controllo) rafforza il programma già esistente di operatori economici autorizzati (AEO) per gli operatori affidabili. Ciò rappresenta uno strumento per sostenere:

le imprese dell’UE,

il commercio,

l’autonomia strategica aperta dell’UE.

Il centro doganale digitale europeo consentirà di importare merci nell’UE attraverso un intervento doganale minimo, senza compromettere i requisiti di sicurezza o antifrode. Secondo le proposte, il centro digitale sarà operativo per le spedizioni del commercio elettronico a partire dal 2028, mentre seguiranno, su base volontaria, gli altri importatori nel 2032, con immediati benefici e semplificazioni. Gli operatori Trust and Check potranno anche sdoganare tutte le loro importazioni presso le autorità doganali dello Stato membro ove hanno sede, a prescindere dal luogo in cui le merci entrano nell’UE. Un riesame nel 2035 valuterà l’opportunità di estendere tale possibilità a tutti gli operatori commerciali quando il centro diventerà obbligatorio a partire dal 2038.