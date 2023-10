Il lodo nel diritto italiano-Schede di Diritto

Il termine lodo deriva dal latino laudum che voleva designare l’approvazione del signore feudale. Laudum con il significato di giudizio scritto è presente nel 976 in un documento nella città di Piacenza, mentre la frase Sententia laudi si ritrova in un documento del 1203 nella città di Volterra nel cosiddetto Lodo tra Ildebrando vescovo e Ranieri potestà di Volterra per la restituzione del castello di Pomarance. Come riporta l’enciclopedia libera Wikipedia, il termine derivato dal verbo lodare si ritrova in documenti del 1353 a Orvieto e del 1374 nel territorio del monte Amiata, con il significato di arbitrare . Oggi il lodo nel diritto è la decisione emessa da arbitri imparziali che concludono un conflitto di interessi attraverso un compromesso tra le parti interessate.

2. La disciplina normativa



Secondo la vigente disciplina del codice civile del 1942, al termine del procedimento arbitrale, gli arbitri devono obbligatoriamente depositare il lodo in Cancelleria del Tribunale nel termine perentorio di 5 giorni.

Se il deposito non dovesse avvenire, il lodo è giuridicamente inesistente e non ha efficacia negoziale tra le parti, le quali non possono neanche avviare le azioni ordinarie previste nei casi di violazione di un contratto, limitandosi a un’azione risarcitoria verso gli arbitri inadempienti e infedeli.

Dopo il deposito, il Pretore, figura oggi sostituita dal cosiddetto Giudice Unico di Primo Grado, firma un decreto di esecutività, con il quale il lodo acquista efficacia esecutiva, vale a dire, assume il valore e produce stessi gli effetti di una sentenza.

Con la Legge n.28/1983, il lodo è diventato vincolante tra le parti dal momento della sua ultima sottoscrizione, e il deposito è diventato facoltativo.

Lo stesso resta condizione per il decreto pretorile di esecutività, ma il lodo vale da subito come contratto.

Nelle competenze arbitrali, è inclusa la pronuncia su un conflitto di diritti soggettivi.

Con la Riforma del 1994, a parte l’immediata vincolatività, anche l’impugnazione per nullità è svincolata dal deposito del lodo, il quale, appena emesso, può essere impugnato per nullità.

Diventa un atto non appellabile, ma impugnabile, esclusivamente in determinati casi di censura con impugnazione vincolata (art. 829 c.p.c.).

Il Decreto Legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 ha disposto la soppressione della figura del Pretore sostituendolo con il Giudice di Tribunale detto anche Giudice Unico di Primo Grado, a partire dal 2 giugno 1999 per i processi civili e dal 2 gennaio 2000 per i processi penali, il quale decide in composizione monocratica, escluse alcune ipotesi nelle quali è tassativamente prevista la composizione collegiale.