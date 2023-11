Il divieto sulla carne “sintetica” diventa legge: approvato il DDL

E’ stato approvato dalla Camera dei Deputati il DDL che prevede per la produzione della cosiddetta “carne sintetica” multe da diecimila sino a sessantamila euro, oppure sino al 10% del fatturato, e il divieto di utilizzare dei nomi legati per tradizione alle proteine animali. (“Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati che contengono proteine vegetali”). La decisione dell’assemblea di Palazzo Montecitorio annovera l’Italia come il primo Paese in Europa che ha introdotto questa restrizione.

1. Che cos’è la carne coltivata o “sintetica”



La carne coltivata o carne a base cellulare, chiamata nel linguaggio comune anche carne in vitro o, più impropriamente, carne sintetica o artificiale, è un prodotto di carne animale che ha origine da cellule staminali allevate in laboratorio.

Essendo costituita esclusivamente da cellule animali, la carne coltivata non può essere classificata come elemento sintetico.

Per questo, la comunità scientifica contesta l’utilizzo del termine sintetico in relazione alla carne coltivata.

Nel XXI secolo, diversi progetti di ricerca hanno prodotto nei laboratori carne in vitro.

Il primo hamburger in vitro, realizzato da una squadra olandese, è stato mangiato a una dimostrazione per la stampa a Londra nell’agosto del 2013.

Restano molte difficoltà da superare prima che la carne in vitro diventi disponibile in commercio. La carne coltivata è estremamente costosa, anche se ci si aspetta che il prezzo possa essere ridotto per competere con quello della carne ottenuta convenzionalmente grazie al miglioramento delle tecnologie.

Alcune persone sostengono che sia necessario un cambiamento nell’industria della carne.

Rispetto alla carne ottenuta in modo tradizionale, la carne sintetica è preferibile da un punto di vista etico, non richiedendo uccisioni e riducendo i rischi di crudeltà sugli animali.

Altri, tra i quali Coldiretti, non condividono l’idea di mangiare carne che non si venga sviluppata in natura.