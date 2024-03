Gruppo societario e appartenenza di una società

5. I tipi di capogruppo



Esistono diversi tipi di holding e le più comuni sono la holding finanziaria, la holding operativa, la holding capogruppo, la holding gestoria, la holding di famiglia.

La holding finanziaria, detta anche holding pura, non svolge attività di produzione o scambio di beni o servizi, eventualmente svolgono questa attività di produzione o scambio le società partecipate o possedute dalla holding finanziaria.

La sua unica finalità imprenditoriale è quella di controllare società attraverso il possedimento delle rispettive quote.

Esempi di holding finanziarie sono la Exor (la holding che controlla Fiat Chrysler Automobiles) e la Berkshire Hathaway, che ha partecipazioni in The Coca-Cola Company (8,3%), Moody’s Corporation (17,2%), American Express (12,1%), Burlington Northern Santa Fe Corporation (17,2%) e The Washington Post Company (18,1%).

La holding operativa, detta anche holding mista, svolge attività di produzione o scambio di beni o servizi, ed è operativa, antitetica alla holding finanziaria.

Una società non può essere contemporaneamente sia una holding finanziaria sia una holding operativa.

Un esempio di holding operativa è Mediobanca, che possiede quote di Assicurazioni Generali (14,09%) e RCS (13,94%) ed eroga servizi finanziari alle imprese.

La holding capogruppo, detta anche società capogruppo o semplicemente capogruppo, che possiede azioni o quote di altre società in quantità sufficiente per esercitare un’azione dominante sulla loro amministrazione.

La holding capogruppo può essere una holding operativa o una holding finanziaria a seconda che svolga o non svolga attività di produzione o scambio di beni o servizi.

Un esempio che può portare alla creazione di una holding capogruppo è un’azienda che presenta una struttura divisionale, vale a dire, presenta delle divisioni, per output prodotto e si può espandere da dovere creare delle aziende tra loro separate per ogni output prodotto.

A questo punto viene creata una holding che controlli le altre società (giuridicamente autonome) attraverso la maggioranza azionaria.

Il vantaggio di una holding capogruppo è il frazionamento del rischio tra le società e la possibilità di attuare finanziamenti molto elevati attraverso partecipazioni a cascata.

La holding gestoria, gestisce società che hanno business con interdipendenze strategiche e tende sempre a ricercare sinergie tra i business.

Anche la holding gestoria può essere una holding operativa o una holding finanziaria a seconda che svolga o non svolga attività di produzione o scambio di beni o servizi.

Un esempio di holding gestoria è la Fiat Chrysler Automobiles che controlla il 100% delle società del settore automotive FCA Italy, FCA US e Maserati.

La holding di famiglia è controllata da componenti di una stessa famiglia, ed è molto diffusa in Italia, dove assume in prevalenza la forma giuridica della società a responsabilità limitata o della società in accomandita per azioni.

La subholding, si interpone tra una capogruppo (sopra) e società operative (sotto) accomunate dall’agire in business comuni (settore), e d è una holding finanziaria.

Il termine è utilizzato a volte al posto di holding gestoria o holding settoriale.

In Italia esempi di subholding sono Sintonia spa e Busitalia.