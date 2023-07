Giudice di Pace: al via il processo Telematico

2. Le innovazioni in campo



Il Ministero ha predisposto le attività per assicurare il supporto richiesto dagli uffici per agevolare la transizione dal cartaceo al digitale. Il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia e la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, peraltro, hanno approntato progetti di formazione del personale, nonché implementato, sulla base delle richieste pervenute, la dotazione hardware e software. Lo stesso Ministero si è impegnato a garantire supporto per eventuali problematiche che potrebbero insorgere nella fase iniziale di attuazione del progetto.

Al fine di comprendere l’entità e la portata degli interventi realizzati per consentire, nei tempi imposti, l’attuazione della riforma Cartabia, in una nota il Ministero della Giustizia ha segnalato che:

sono stati implementati gli schemi xsd dei depositi degli atti introduttivi ed endo-processuali per gli Avvocati, consentendo adeguate tempistiche per l’inevitabile e doveroso aggiornamento dei vari software gestionali da parte delle software house,

è stata implementata la funzionalità di deposito ed accettazione telematica degli atti nel sistema di registro già in uso presso le Cancellerie (SIGP),

è stato realizzato il Portale dei Giudici di Pace, dove sono stati implementati e resi disponibili gli schemi xsd “base” dei depositi degli atti del Magistrato, unitamente alle funzionalità di firma remota e deposito telematico, sul Portale dei Giudici di Pace.

La soluzione applicativa prevede due sistemi: