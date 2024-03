Fornitore di droghe: coinvolgimento in associazione per traffico

Il coinvolgimento del fornitore di droghe in associazioni per il traffico illegale di sostanze stupefacenti. Per approfondire tutti i temi legati agli stupefacenti, consigliamo il volume La disciplina dei reati in materia di stupefacenti

1. La questione: fornitore di droghe e associazione per traffico

Il Tribunale del riesame di Catanzaro respingeva una richiesta di riesame proposta nei confronti di un’ordinanza genetica emessa dal Gip con la quale era stata applicata all’indagato la custodia cautelare in carcere in relazione all’addebito provvisorio di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 [capo 54] e per due di reati di cui all’art. 73 d.P.R. cit. [capi 89, relativo alla coltivazione per la successiva cessione di 1,5/2 kg. di marijuana, e 90, relativo a una cessione nell’anno 2018 di 20 kg di detta sostanza e quindi alla ulteriore cessione di due kg sempre di marijuana].

Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa proponeva ricorso per Cassazione contestandosi in particolare l’assunto secondo il quale il ricorrente sarebbe stato partecipe di questo sodalizio criminoso. Per approfondire tutti i temi legati agli stupefacenti, consigliamo il volume La disciplina dei reati in materia di stupefacenti

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte – dopo avere fatto presente che «integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all’acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza del tribunale del riesame che, ai fini della prova dell’inserimento organico dell’indagato nell’associazione, aveva valorizzato la sua condotta di costante approvvigionamento di droga dal gruppo, anche al di fuori dei delitti scopo contestati, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del ruolo assunto nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso)» (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020) mentre, in ordine al “fornitore dello stupefacente”, «integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga» (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020) – riteneva come, nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata non risultasse essere idonea a chiarire se in effetti sussistesse tale necessario elemento di “stabilità” ovvero se, come dedotto dal ricorrente, si fosse trattato di episodi isolati nei quali la cessione della droga “leggera” coltivata dall’impugnate fosse stato il “corrispettivo”, totale o parziale, per l’acquisto da parte del predetto della cocaina.

I giudici di piazza Cavour, pertanto, limitatamente alla contestazione associativa, annullavano l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro che, all’esito del nuovo giudizio sul punto, avrebbe dovuto valutare anche il profilo relativo alla permanenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura in atto, profilo che, allo stato, risultava essere assorbito nella presente statuizione di annullamento per i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla contestazione ex art. 74 TU Stup..