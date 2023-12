Cooperazione giudiziaria Eurojust: dal 24 dicembre nuova normativa

Il decreto legislativo n. 182 dispone in merito alle richieste e agli scambi di informazioni tra Eurojust (Agenzia dell’UE per la cooperazione giudiziaria penale) e le autorità nazionali, abrogando la legge n. 41/2005.

1. Il d.lgs. n. 182/23



Sulla G.U. del 9 dicembre è stato pubblicato il Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 182 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio”, con entrata in vigore al 24 dicembre 2023. Il decreto legislativo, che consta di 15 articoli e di un allegato, è stato adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge n. 127/2022 (legge di delegazione europea 2021), per l’adeguamento della normativa interna alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’UE per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust). A seguito dell’adozione del Regolamento (UE) 2018/1727, il decreto legislativo adegua la disciplina interna, apportando le opportune modifiche alle norme processuali e ordinamentali, nonché abroga la legge n. 41/2005, con cui era stata attuazione alla decisione 2002/87/GAI del 28 febbraio 2005. Il decreto, quindi: