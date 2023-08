Esame avvocato 2023-24: simulazione gratuita di esame scritto

E’ stata organizzata per il 21 settembre 2023 una simulazione gratuita di esame scritto , a cura di Formazione Maggioli e Marco Zincani, Direttore della Scuola di preparazione per l’esame forense “Formazione Giuridica”, nonché autore della collana dei libri per la preparazione dell’esame .

1. La simulazione dell’esame scritto



L’incontro con Marco Zincani, organizzato on-line per Giovedì 21 settembre 2023, dalle h.15 alle h.17, ha lo scopo di aiutare gli aspiranti avvocati che intendono prepararsi in modo funzionale e vincente alle prove d’esame.

La sessione prevede una vera e propria simulazione d’esame, in modo da mostrare e spiegare come approcciarsi correttamente ad una traccia e quali sono i passaggi e le modalità strategiche per svolgere al meglio la prova scritta di redazione dell’atto.

Il candidato dovrà scegliere tra il diritto civile, il penale e l’amministrativo; la struttura richiede in ogni caso una metodologia e un approccio che l’Avv. Zincani chiarirà e applicherà a casi concreti.

L’incontro verrà introdotto dall’Avv. Luisa Di Giacomo, tiktoker di riferimento di Maggioli Editore anche per l’esame da avvocato.