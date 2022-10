I libri consigliati per la preparazione dell’orale rafforzato, a cura di Marco Zincani

SCUOLA ZINCANI e MAGGIOLI EDITORE

una COLLANA a FIRMA UNICA e un METODO di PREPARAZIONE

Marco Zincani ci parla della collana per la preparazione all’esame di abilitazione per avvocati 2022-23.

I compendi e manuali della collana sono pensati per una completa e puntuale preparazione alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense. Affrontano, con taglio metodologico e linguaggio tecnico, tutte le materie previste per le prove orali.

La grafica dei testi permette di individuare facilmente i riferimenti giurisprudenziali più recenti e significativi e guida l’esaminando nell’affrontare i diversi istituti, mediante parole chiave in evidenza.

Per scoprire la collana visita la pagina: Esame avvocato 2022-23: i libri consigliati

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA