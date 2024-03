Dichiarazione dei redditi: che cosa cambia nel 2024

La dichiarazione dei redditi è il documento contabile attraverso il quale il cittadino – contribuente comunica al fisco le proprie entrate, vale a dire, il proprio reddito, ed effettua i versamenti delle imposte relative a partire dalla base imponibile e dalle aliquote fiscali per ogni imposta dovuta. In Italia la dichiarazione si effettua attraverso il modello 730 o il modello redditi. Ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 è un atto consultabile gratuitamente, previa identificazione. L’ex viceministro Vincenzo Alfonso Visco, con provvedimento del 5 marzo 2008 , decretò la pubblicazione su Internet delle dichiarazioni dei redditi dell’anno di imposta 2005 , disponendonela sospensione lo stesso giorno. Le polemiche scaturirono dal conflitto tra esigenza della tutela della privacy dei cittadini ed esigenza di trasparenza e lotta all’evasione fiscale. L’idea è ritornata in auge nel 2011 per mano dell’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti a seguito del peggioramento della situazione dei conti pubblici in Italia. Potrebbero interessarti anche:

3. I versamenti



Il decreto riconosce il comportamento concludente all’atto del versamento per la scelta della rateizzazione, eliminando l’obbligo di esercizio dell’opzione esercitata dal contribuente con la dichiarazione periodica.

Si estende il termine per completare il pagamento delle rate.

Non più entro il mese di novembre, ma entro dicembre.

Le modifiche vengono applicate a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Si modifica anche la disciplina dei versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni per rapporti di agenzia, commissione e rappresentanza.

In particolare, si incrementa a 100 euro il limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo.

Il versamento deve essere effettuato entro dicembre dello stesso anno.

Queste regole si applicano a decorrere dalle somme dovute in relazione alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.

Per le ritenute, se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento viene effettuato insieme a quello relativo al mese successivo ed entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Per le ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, il versamento viene effettuato dal condominio come sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute raggiunga l’importo di 500 euro.

Il condominio è tenuto all’obbligo di versamento entro il 16 giugno (rispetto al precedente 30 giugno) e il 16 dicembre (rispetto al 20 dicembre) di ogni anno anche se non sia stato raggiunto l’importo stabilito.

Il versamento delle ritenute nel mese di dicembre viene effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Si prevede la possibilità di affiancare, alle attuali modalità di versamento di somme pagate con i modelli F24, anche le funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPA.