Danno morale: la prova quando il danno biologico è lieve

1. I fatti: il danno biologico e morale

Una signora si sottoponeva ad una TAC alla colonna vertebrale, a causa dei persistenti dolori che aveva alla schiena, dalla quale emergeva la presenza di un’ernia discale. Poiché il dolore non spariva, nonostante gli interventi a compressione, la paziente si rivolgeva ad un medico specialista presso una struttura sanitaria locale, il quale diagnosticava una lombosciatalgia sinistra da ernia discale con resistenza a terapia medica e programmava un intervento chirurgico di rimozione dell’ernia nelle settimane successive. In effetti qualche settimana dopo, la paziente veniva ricoverata presso la struttura sanitaria, dove veniva sottoposta al programmato intervento chirurgico di rimozione dell’ernia discale.

Tuttavia, durante il decorso post operatorio, la paziente accusava dolori intensi all’arto inferiore destro.

Nonostante la paziente si sottoponesse a continue diverse terapie e cure, il dolore persisteva e pertanto la paziente si sottoponeva ad una nuova tac lombare, dalla quale emergeva la presenza di una voluminosa ernia discale posteriore con prevalente collocazione a destra. A seguito della visita specialistica eseguita dal sanitario che l’aveva operata la prima volta, detto medico suggeriva una nuova operazione chirurgica.

Tuttavia la paziente, in considerazione del fatto che aveva ormai perso il rapporto fiduciario nei confronti del medico, si sottoponeva ad una visita presso un’altra azienda sanitaria e dalla TAC rachide lombosacrale eseguita emergeva la presenza di una lombosciatalgia bilaterale.

In considerazione di ciò e del fatto che col passare del tempo la situazione clinica della paziente era peggiorata, accusando dolori fortissimi ed avendo una mobilità estremamente limitata nonché un gravissimo stato depressivo, la paziente adiva al tribunale locale per far accettare la responsabilità del medico e della struttura sanitaria dove era stata eseguita l'operazione di rimozione dell'ernia discale al fine di far accertare i danni dalla medesima lamentati e quindi per ottenere il relativo risarcimento.

2. Le valutazioni del Tribunale

Nella sentenza in esame, per quanto qui di interesse, il tribunale di Foggia ha affrontato il tema della risarcibilità del danno morale.

Il danno morale è la sofferenza interiore intesa come moto d’animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica prescindendo pertanto da qualsiasi verifica oggettiva secondo i criteri della medicina legale. In altri termini, il danno morale consiste in un peggioramento dello stato emotivo della persona che non può essere risarcito come una voce accessoria del danno biologico, da quantificarsi in maniera automatica attraverso un incremento percentuale del punto di invalidità biologica del corrispondente valore monetario.

Invece, il danno morale deve rispondere a criteri di valutazione del tutto autonomi, dovendo essere preventivamente accertato nella sua esistenza.

Nell’accertare l’esistenza di detto danno, poi, il giudice non può riconoscerlo in maniera automatica in tutti i casi in cui accetta la presenza di un danno biologico, in quanto il giudicante deve evitare duplicazioni risarcitorie che possono determinare un’ingiusta locupletazione del danneggiato.

Naturalmente, il danneggiato avrà la possibilità di provare l’eventuale sussistenza di conseguenze dannose anche sul piano interiore e psicologico, oltre a quelle sul piano della salute fisica.

Tuttavia, è necessario che il danneggiato fornisca una prova rigorosa della sussistenza di entrambe le conseguenze negative, sia quelle sul piano psichico, sia quelle sul piano fisico. La possibilità di utilizzare lo strumento della presunzione per dimostrare la presenza delle lesioni anche sul piano morale, sulla base dell’accertata sussistenza delle lesioni sul piano biologico, deve però ritenersi tanto più limitata quanto è più ridotta, in termini quantitativi, l’entità del danno biologico accertato.

In altri termini, il tribunale di Foggia ha ritenuto che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponde un maggior rigore a carico del danneggiato nell’allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate sul piano morale – psicologico, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.

Ciò in quanto si può ragionevolmente ritenere che i fatti lesivi di elevata gravità siano idonei a provocare delle forme di sconvolgimento o di devastazione della vita psicologica di una persona, mentre delle conseguenze di modesta entità dal punto di vista del danno biologico, comportino delle conseguenze limitate anche sul piano psicologico le quali rimangono assorbite, secondo un criterio di normalità, nel danno biologico (ovviamente, fatta salva la prova contraria da parte del danneggiato).



