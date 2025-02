Liquidazione del danno biologico nei sinistri stradali: la nuova Tabella Nazionale

Il d.p.r. 13 gennaio 2025 n. 12 ha introdotto la Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico e morale derivante da sinistri stradali con postumi permanenti pari o superiori al 10% della validità complessiva dell’individuo. Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025 n. 40, il decreto ha suscitato ampio dibattito per l’impatto sul sistema risarcitorio italiano. La guida “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale” si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.

1. Adozione della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico

L’art. 1 del d.p.r. 13 gennaio 2025 n. 12 prevede l’adozione della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da: Sinistri stradali causati dalla circolazione di veicoli a motore e natanti;

causati dalla circolazione di veicoli a motore e natanti; Responsabilità sanitaria, inclusi gli eventi lesivi derivanti dall’attività dell’esercente la professione sanitaria e delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private. La TUN si compone di: Tavole con coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori per il calcolo del danno biologico e morale ( Allegato I ).

per il calcolo del danno biologico e morale ( ). Tabella unica nazionale del valore pecuniario per ogni punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione per l’età del soggetto leso ( Allegato II, Tabella 1 ).

per ogni punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione per l’età del soggetto leso ( ). Tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, con valori minimi, medi e massimi in base alla sofferenza morale (Allegato II, Tabella 2). L’art. 2 specifica che il valore del primo punto di invalidità è pari a quello previsto dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. n. 209/2005).

L’art. 3 disciplina la liquidazione del danno biologico temporaneo, prevedendo un incremento del 30-60% per il danno morale.

L’art. 4 introduce una clausola di invarianza finanziaria, assicurando che dall’attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’art. 5 stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano ai sinistri verificatisi dopo la sua entrata in vigore, prevista per il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione, ovvero il 5 marzo 2025. La guida “Il risarcimento del danno nell’infortunistica stradale” si propone come un riferimento imprescindibile per tutti i professionisti che operano in questo ambito.

2. Struttura e funzionamento della Tabella Unica Nazionale

Il Regolamento 13.1.2025 n. 12 ha dato attuazione all’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, introducendo un sistema di liquidazione “a punto” che prevede: Applicazione per invalidità permanenti dal 10% al 100% ;

; Valore di partenza per ogni punto di invalidità fissato a 947,30 euro, corrispondente al valore del punto base per le micropermanenti. Il valore del punto di invalidità varia in funzione di tre fattori: Grado di invalidità permanente : Aumenta in modo proporzionale attraverso un coefficiente detto “moltiplicatore biologico” , che cresce con il crescere dell’invalidità (da 2,75773 per il 10% fino a 10,9472 per il 100%).

: Aumenta in modo proporzionale attraverso un coefficiente detto , che cresce con il crescere dell’invalidità (da per il 10% fino a per il 100%). Età della vittima : Diminuisce in modo inversamente proporzionale attraverso un coefficiente detto “demoltiplicatore demografico” , che varia da 1 per un neonato a 0,522 per un centenario.

: Diminuisce in modo inversamente proporzionale attraverso un coefficiente detto , che varia da per un neonato a per un centenario. Danno morale: Può essere personalizzato in base alla sofferenza morale subita, con quattro gradi di intensità (nessuna, minima, media o grave). Il “moltiplicatore morale” può essere minimo, medio o massimo, a discrezione del giudice, e può incidere dal 25% al 50% sul valore del danno biologico.

3. Applicazione immediata e validità normativa

Il decreto stabilisce che esso entri in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione, ovvero il 5 marzo 2025, e si applichi solo per i danni causati da sinistri avvenuti dopo tale data. Questo principio di irretroattività mira a evitare contenziosi legali sulle liquidazioni precedenti.

La mancata emanazione della “tabella delle invalidità” prevista dall’art. 138 non impedisce l’applicazione della TUN, ma potrebbe influire sulla discrezionalità del giudice nelle stime equitative. In mancanza della tabella, infatti, si potrebbe verificare una disomogeneità interpretativa tra i vari tribunali.

4. Confronto con le Tabelle di Roma e Milano

Confrontando i valori della TUN con quelli delle tabelle dei Tribunali di Roma e Milano emerge che: Per invalidità basse (10-30%) , la TUN prevede risarcimenti superiori rispetto alle tabelle pretorie.

, la TUN prevede risarcimenti rispetto alle tabelle pretorie. Per invalidità intermedie (30-60%) , la TUN risulta meno vantaggiosa rispetto a Roma e Milano.

, la TUN risulta rispetto a Roma e Milano. Per invalidità alte (60-100%), i risarcimenti della TUN sono superiori rispetto a Milano, ma inferiori rispetto a Roma. Questa diversificazione degli importi mira a bilanciare i costi per le compagnie assicurative con i diritti delle vittime, riducendo il contenzioso grazie a una maggiore prevedibilità delle liquidazioni.

