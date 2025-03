Danno biologico di lieve entità: prova rigorosa per il danno morale

Nel caso di danno biologico di lieve entità, il riconoscimento del danno morale richiede una prova più rigorosa. Per approfondire il tema del danno e del suo risarcimento, consigliamo il completo e pratico volume “Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti“

1. I fatti: il danno biologico e morale

Il genitore di una minore che era nata a seguito di parto naturale pilotato eseguito in Ospedale conveniva in giudizio la struttura sanitaria dove era avvenuto detto parto, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla figlia a causa delle condotte poste in essere dal personale dell’ospedale.

In particolare, l’attore esponeva che nel corso del parto, la bambina aveva subito la paresi del plesso brachiale destro a causa delle manovre errate eseguite durante l’intervento dai sanitari dell’ospedale e che successivamente la bambina non avrebbe ricevuto le opportune cure da parte di detti sanitari. A causa di ciò, secondo l’attore, la figlia aveva subito dei postumi invalidanti permanenti quantificati nella misura del 35%, imputabili causalmente ai sanitari e quindi alla struttura convenuta in quanto la bambina subito dopo il parto non aveva subito traumi di altra natura.

Dal punto di vista economico, quindi, l’attore chiedeva la condanna dell’ospedale al risarcimento del danno biologico per l’invalidità permanente come sopra quantificata e per quella temporanea (quantificazione poi ridotta in corso di causa in linea con gli esiti della CTU svolta durante il giudizio), nonché la condanna al risarcimento del danno morale pari ad 1/5 del danno biologico ed ulteriori €.50.000 per il danno esistenziale subito dalla bambina a causa del disagio e della sofferenza psico-fisica ed ulteriori €.150.000 per il danno da perdita di chance a causa dell’impossibilità per la figlia di svolgere attività sportive di natura agonistica o di accedere ad attività lavorative di tipo militare o simili richiedenti una perfetta integrità fisica.

La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, negando una responsabilità dei propri sanitari nella causazione dei danni lamentati da parte attrice.

2. Le valutazioni del Tribunale

Preliminarmente, il giudice, nel ricordare che la legge Gelli-Bianco ha qualificato la responsabilità della struttura sanitaria come avente natura contrattuale (stante la conclusione di un contratto atipico di spedalità al momento dell’accettazione del paziente) ed ha qualificato la responsabilità dei sanitari come avente natura extracontrattuale (salva l’ipotesi della sussistenza di un pregresso contratto d’opera professionale stipulato con il paziente), ha precisato che la disciplina degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale si presenta diversa nelle ipotesi di obbligazioni di facere professionale rispetto a quella prevista per le obbligazioni di dare.

In particolare, nelle obbligazioni di facere professionale (come per la responsabilità sanitaria), poiché l’obbligazione che grava sulla struttura sanitaria è di mezzi (piuttosto che di risultato), la condotta che si deve pretendere dal medico o dalla struttura è un comportamento professionale diligente che sia astrattamente idoneo a consentire la guarigione del paziente.

Conseguentemente, il paziente deve provare il contratto e/o il “contatto” con la struttura sanitaria e deve allegare un inadempimento qualificato del professionista, cioè che per effetto della condotta posta in essere dal sanitario possa essere derivato l’aggravamento della situazione patologica del paziente o l’insorgenza di nuove patologie (c.d. nesso di causalità materiale tra condotta ed evento); mentre resta a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile ed inevitabile.



