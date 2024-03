Correttivo Cartabia penale pubblicato in Gazzetta Ufficiale

2. Modifiche al codice di rito penale



Si modifica e integra il c.p.p. La lett. a) interviene sul c. 4 dell’art. 111-bis (Deposito telematico), estendendo l’eccezione all’obbligo di deposito telematico degli atti ivi prevista in favore delle parti processuali che compiono atti personalmente pure alla persona offesa dal reato. La lettera b), ai punti 1)-5), novella l’art. 129-bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa), riformulando il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa attraverso le modifiche al c. 4 e l’aggiunta dei c. 4-bis e 4-ter per stabilire che:

durante la sospensione il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili;

la sospensione è possibile anche prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il p.m. ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il g.i.p., sentito il p.m. (c. 4-bis);

nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini per l’improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all’art. 344-bis2.

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 è disposta dal giudice, entro i limiti dell’art. 304, c. 6. L’ordinanza è appellabile. La lettera c) modifica il c. 1, secondo periodo, dell’art. 133-ter (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza) del c.p.p. per consentire che il termine di almeno 3 giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza e la data fissata per lo svolgimento dell’atto o dell’udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza, ferma l’esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova l’assistito e il diritto di consultarsi col medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata tramite idonei mezzi tecnici. La lett. d) interviene sull’art. 154 (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria) c.p.p. per disporre, tramite l’inserimento del c. 1-bis, che la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa possa essere eseguita dalla polizia giudiziaria solo nei casi ivi espressamente previsti, ovvero quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità o quando sia in corso l’applicazione di una misura cautelare. La lettera t) sopprime il c. 3-bis dell’art. 510 (Verbale di assunzione dei mezzi di prova) c.p.p. che, in materia di assunzione delle prove durante l’istruttoria dibattimentale, limita la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive ai casi in cui vi sia una specifica richiesta da parte di una delle parti. A seguito di tale abrogazione, si applicherà la disciplina generale ex art. 139, secondo cui la trascrizione viene di norma effettuata, salva la facoltà del giudice, col consenso delle parti, di decidere altrimenti. La lettera e) modifica l’art. 157-ter, (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto), per prevedere che, in ipotesi di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore. La lett. f) prevede che nel decreto motivato con cui si dichiara la latitanza ex art. 296, c. 2, siano indicati gli elementi che dimostrano l’effettiva conoscenza della misura comminata e la volontà di sottrarvisi. La lettera g) introduce un caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, ex art. 304, aggiungendo al c. 1 la lett. b-bis, per prevedere che i termini siano sospesi durante il tempo in cui l’udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell’imputato o del difensore o su loro richiesta, ovvero a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati. La lettera i) elimina, all’art. 408, c. 3, il riferimento all’indagato come destinatario delle informazioni relative alla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa al momento della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non trattandosi di atto destinato alla notifica all’indagato. Tali informazioni dovranno essere comunicate solo alla persona offesa dal reato. Alla lettera l) si recano alcune modifiche all’art. 412, in materia di avocazione delle indagini preliminari da parte del P.G. presso la corte di appello nel caso in cui il p.m. non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione nei termini stabiliti. Alla lettera m) si abrogano i c. 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell’art. 415-bis (Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari); La lettera n) sostituisce integralmente l’art. 415-ter (Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari), delineando una diversa disciplina. La lettera o) interviene sul c. 4, lett. b), dell’art. 420-quater (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato), relativo al non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato. La lettera p) modifica l’art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato), stabilendo che, se l’imputato abbia subordinato la richiesta di giudizio abbreviato a un’integrazione probatoria, il giudice lo conceda se ritiene che si realizzi comunque un’economia processuale in relazione all’istruzione dibattimentale (e non ai “prevedibili” tempi dell’istruzione dibattimentale come previsto dalla formulazione vigente). Le lettere q) ed r) inseriscono, agli artt. 450, c. 3 (Giudizio direttissimo) e 456, c. 2 (Giudizio immediato), un’integrazione necessaria a seguito dell’abrogazione, operata dal d.lgs. n. 150/2022, dell’avvertimento all’imputato, nel decreto che dispone il giudizio (art. 429), che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia. La lettera s) interviene sul c. 1-ter dell’art. 459 (Casi di procedimento per decreto) che disciplina il procedimento per decreto, per stabilire che quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva col lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo; tuttavia, ove la richiesta rilevi la mancanza di presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo. La lettera u) sostituisce il c. 1 dell’art. 545-bis (Condanna a pena sostitutiva). La lett. v) inserisce, al c. dell’art. 554-ter (Provvedimenti del Giudice) con riguardo alla pronuncia di sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’udienza predibattimentale, il riferimento all’art. 424, c. 2, 3 e 4. La lettera z) reca alcune modifiche all’art. 598-bis (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti). La lettera aa) interviene sull’art. 599-bis (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello), per coordinarne le disposizioni con le modifiche apportate dalla lett. z), precisando che pure ove i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportino la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva il PM, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice la pena sulla quale sono d’accordo e che nell’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 598-bis, ma il consenso dell’imputato deve essere espresso, a pena di decadenza, entro i 15 giorni antecedenti all’udienza. La lettera bb) interviene per inserire, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La mancanza di tale avvertimento costituisce causa di nullità del decreto medesimo. Del decreto è dato avviso anche al procuratore generale. La lett. cc) adegua il c. 3 dell’art. 656 (Esecuzione delle pene detentive) al criterio di delega di cui all’art. 1, c. 7, lettera i), della legge n. 134/2021 (delega per la riforma del processo penale), disponendo che nell’ordine di esecuzione di una pena detentiva sia contenuto l’avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti. La lettera dd) modifica il c. 1 dell’art. 676 (Altre competenze) per consentire al giudice dell’esecuzione di applicare d’ufficio la riduzione di un sesto della pena in caso di mancata proposizione di impugnazione della condanna da parte dell’imputato o del suo difensore, ex art. 442, c. 2-bis, in tal modo evitando l’attivazione di un procedimento su istanza di parte per ottenere una riduzione stabilita ex lege.