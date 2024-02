Correttivo Cartabia civile: ok all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri

Ok dal C.d.M., in prima lettura, al decreto correttivo alla riforma Cartabia del processo civile. Tra gli highlights completa digitalizzazione del processo e soppressione adempimenti superflui. Prossimo step al Parlamento per la formulazione dei pareri. Nella stessa seduta ok alla sede italiana del Tribunale unificato dei brevetti.

1. Correttivo alla riforma Cartabia civile



Nella seduta del 15 febbraio 2024 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive alla cd. riforma Cartabia civile (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206), che reca una delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.