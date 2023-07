Continuazione con rito ordinario o abbreviato e sentenze di patteggiamento

2. La soluzione adottata dalla Cassazione



Il ricorso suesposto era dichiarato inammissibile.

In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione, osservando, dopo avere fatto presente come fossero irrilevanti i passaggi intermedi della determinazione della pena, atteso che, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, fattispecie nella quale l’aumento per la ritenuta recidiva era stato erroneamente computato sulla pena già incrementata per la continuazione), come effettivamente il Gup fosse incorso in un errore materiale in quanto, come rilevava il ricorrente, avrebbe dovuto operare l’aumento per la continuazione, sulla pena diminuita ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato più grave, nella misura di anni uno di reclusione in relazione ai reati satellite giudicati con rito ordinario, senza alcuna riduzione di pena a riguardo.

Ciò posto, era a tal proposito richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il disposto di cui all’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata al giudice dell’esecuzione riguardi in parte sentenze emesse a seguito d’applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario (Sez. 1, n. 47076 del 19/06/2018), laddove la continuazione concerna sentenze che abbiano definito il procedimento con rito ordinario o abbreviato e sentenze di patteggiamento, la norma di riferimento è l’art. 137, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.; essa, nel prevedere anche in questa ipotesi la possibilità di applicazione del concorso formale o del reato continuato, esclude la necessità di un nuovo accordo tra le parti ed attribuisce al giudice dell’esecuzione gli stessi poteri di rideterminazione della pena unica esercitabili in caso di applicazione della disciplina della continuazione tra reati giudicati con più sentenze di condanna emesse in esito a giudizi svolti con forme diverse da quelle di cui all’art. 444 cod. proc. pen.; trovano, quindi, piena applicazione i limiti che al potere in questione sono fissati dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 7374 del 06/02/2007).

Tal che se ne faceva conseguire che, per il principio già affermato dalle Sez. U, nella sentenza n. 35852 del 22/02/2018, in ordine alla necessità della riduzione di pena per il rito abbreviato solo in ordine ai reati oggetto della decisione con rito speciale e non anche per quelli in continuazione ma oggetto di decisione, con rito ordinario, il giudice della continuazione dovrà applicare la medesima regola anche in relazione ai reati giudicati con il rito dell’applicazione di pena concordata.

Veniva quindi mantenuta la riduzione conseguente al beneficio tratto dalla opzione processuale ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ma solo in relazione ai reati così giudicati, senza estensione ad altri reati giudicati in via ordinaria.

Pertanto, ad avviso del Supremo Consesso, sebbene il Gup avesse commesso un errore materiale, ciò, però, non aveva prodotto effetti sostanziali, in quanto l’aumento per i reati satelliti, pattuito e poi applicato, era quello di anni uno di reclusione, non come frutto della riduzione, ma come aumento per la continuazione in sé, così da intendersi rettificato il calcolo ‘interno’ per la determinazione della pena.