Bonus 200 euro, slitta la data di presentazione delle domande

L’AdePP, con Comunicato del 19 settembre, annuncia che le domande per richiedere il bonus 200 euro potranno essere presentate non prima del 26 settembre. Inoltre, fornisce chiarimenti sul bonus 150 euro.

1. Novità sul bonus 200 euro

In attesa che venga pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Interministeriale attuativo di cui all’articolo 33 del Decreto Legge 17/2022 n. 50 (Dl Aiuti), le Casse comunicano che la data di presentazione delle domande per il bonus 200 euro slitta oltre il 26 settembre.

Potranno presentare domanda i liberi professionisti che hanno registrato lo scorso anno un reddito complessivo inferiore ai 35 mila euro, per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.

2. Novità sul bonus 150 euro

Il Decreto Aiuti ter, approvato nell’ultimo Consiglio dei Ministri, inoltre, stabilisce un’indennità aggiuntiva di 150 euro per i liberi professionisti con redditi inferiori ai 20.000 euro percepiti nel 2021. Incrementa a questo fine il limite di spesa previsto di 412,5 milioni di euro per l’anno 2022.

Le Casse si tengono dunque pronte ad aggiornare la procedura informatica allestita per la richiesta del bonus, tenendo conto del doppio tetto reddituale dei potenziali aventi diritto.

