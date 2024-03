Attendibilità delle testimonianze: chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10193 dell’11 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in merito all’attendibilità delle testimonianze.



1. I fatti

La decisione della Corte di Cassazione scaturisce dai ricorsi presentati dagli imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., nei confronti di uno dei due, la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli che ha condannato gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti (estorsione).

I ricorsi (tra gli altri motivi non oggetto di trattazione), vertevano sostanzialmente a dimostrare la conflittualità e la contraddittorietà tra alcune dichiarazioni in merito all’affermazione di responsabilità degli imputati.

Infatti, il Gup del Tribunale di Napoli ha ricavato la genesi e la natura estorsiva delle erogazioni effettuate dalla persona offesa a favore di un clan sulla scorta di quanto affermato dalla vittima del reato le cui dichiarazioni sono state ritenute attendibili anche in forza di elementi di conferma ravvisati nel dichiarato di alcuni collaboratori; ma in sede di appello queste ricostruzioni non tengono conto che la persona offesa ha sempre dichiarato di essere stata vittima di estorsione da persone diverse, oltre che dagli imputati, in piena continuità e che tale reato fosse ascrivibile ad un patto criminale che la stessa persona offesa – quale intraneo o colluso – aveva stipulato con il sistema criminale del rione a cui doveva l’apertura delle sue attività commerciali.

2. Attendibilità delle testimonianze: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione analizza i ricorsi affermando che questi sono fondati sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.

Infatti, sulla base di quanto sopraddetto, la Suprema Corte sottolinea che, essendo la doglianza difensiva tutta incentrata sull’attendibilità della persona offesa, la Corte di appello non poteva recidere la ricostruzione della vicenda da questa resa senza affrontare il tema della complessiva attendibilità del narrato.

Sebbene la Corte ricordi che in tema di prova testimoniale trovi applicazione il principio della “scindibilità” della valutazione, da intendersi nel senso che il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, al contempo, disattendere altre parti di essa, tuttavia, in siffatte ipotesi, “il giudicante deve dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione, e deve anche chiarire i motivi per i quali tale diversa valutazione non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova“.