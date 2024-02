Lavoratore costretto ad accettare condizioni peggiorative sotto minaccia di licenziamento: estorsione?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7128 del 16 febbraio 2024, ha chiarito che il datore di lavoro che costringa il lavoratore ad accettare condizioni peggiorative sotto la minaccia del licenziamento integra il reato di estorsione, dato che il discrimine tra questo ed “una opportunistica ricerca di forza lavoro tra soggetti in attesa di occupazione” è l’esistenza o meno di un rapporto di lavoro già in atto.



Per approfondire la materia del lavoro subordinato, si consiglia il seguente volume, il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato

1. I fatti

La decisione della Corte di Cassazione scaturisce dal ricorso presentato dall’imputato avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che confermava la condanna alle pene di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili pronunciata dal Tribunale di Marsala in ordine al reato di estorsione continuata in danno di alcuni dipendenti.

Il ricorso presentato era affidato a cinque motivi tra i quali (unico accolto dalla Corte) la violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen., 190, 192 e 500 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ad avviso della difesa, carente sul profilo della credibilità del teste alla luce del contenuto dell’intera istruttoria dibattimentale e della valutazione delle prove testimoniali, che avevano escluso qualsivoglia minaccia da parte dell’imputato nell’esecuzione del rapporto di lavoro, essendo risultato che l’instaurazione dei rapporti con i dipendenti era stata frutto di una libera scelta degli stessi, a fronte della prospettazione di non essere assunti ove non avessero accettato le condizioni imposte dal ricorrente.

2. Condizioni peggiorative o licenziamento: l’analisi della Cassazione sul reato di estorsione

La Corte di Cassazione rigetta gli altri quattro motivi di ricorso, soffermandosi su quello sopraesposto.

Ad avviso della Corte, il principio richiamato dal provvedimento impugnato, secondo il quale “integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una aspettative di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi” richiede un approfondimento in ordine alla conciliabilità di un orientamento, a lungo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con i principi di tipicità e tassatività della fattispecie incriminatrice.

La Suprema Corte premette che la casistica giudiziaria concernente il tema del delitto di estorsione, realizzato attraverso lo strumento contrattuale del rapporto di lavoro subordinato, presenta una molteplicità di forme di manifestazione, spaziando dalla fase dell’instaurazione del rapporto per giungere ai momenti esecutivi del contratto, motivi distinti e diversi nel corso dei quali la parte economicamente più forte può ricorrere a una pluralità di clausole giudiziali, o semplicemente approfittando del contesto economico sociale e dei riflessi sulle aspettative di lavoro della parte debole, per comprimere la capacità della controparte di scegliere liberamente.

È costante nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate” ma, ad avviso della Corte, la lettura delle motivazioni delle singole decisioni fa trasparire l’applicazione di tale principio a situazioni tra loro del tutto differenti.

La Corte, poi, passa a distinguere due situazioni: una in cui gli aspiranti dipendenti, al momento dell’assunzione e, quindi, prima che si sia instaurato un rapporto di lavoro, hanno l’alternativa tra la rinunzia, anche parziale, alla retribuzione formalmente concordata o ad altre prestazioni e la perdita dell’opportunità di lavoro : viene a mancare, in questo caso, il requisito della minaccia , non sussistendo prima della conclusione dell’accordo un diritto dell’aspirante lavoratore ad essere assunto a determinate condizioni, ma anche il requisito dell’ altrui danno , in ragione della preesistente condizione di disoccupazione;

: viene a mancare, in questo caso, il requisito della , non sussistendo prima della conclusione dell’accordo un diritto dell’aspirante lavoratore ad essere assunto a determinate condizioni, ma anche il requisito dell’ , in ragione della preesistente condizione di disoccupazione; l’altra in cui il datore di lavoro, per costringere i dipendenti ad accettare modifiche del rapporto di lavoro già esistente in senso peggiorativo, prospetti alla vittima la conseguenza – in caso di mancata adesione alle proposte di modifica delle condizioni originariamente pattuite – dell’interruzione del rapporto: in tale condizione, la Corte individua sia il dato della minaccia, sia il profitto del datore di lavoro.