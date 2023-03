Il rapporto tra violenza privata ed estorsione

1. La sentenza n. 27475 del 23.6.2022

Con la sentenza n. 27475 del 23.6.2022, la Suprema Corte ha definito la linea di confine tra il reato di estorsione ed il delitto di violenza privata.

La vicenda oggetto della sentenza, riguarda un gruppo di soggetti che operando in una determinata zona di mercato, al fine di eliminare la concorrenza e quindi accaparrarsi l’intera clientela di quello porzione di territorio, avevano minacciato attraverso varie violenze fisiche e psicologiche tutti i commercianti di quell’area in modo da costringerli a chiudere le loro attività.

Pertanto, la Suprema Corte di Cassazione, aveva condannato gli imputati per il reato più grave di estorsione ritenendo assorbito il reato di violenza privata.

Le motivazioni poste alla base della suddetta sentenza, spiegano in maniera chiara qual è la differenza tra le due diverse fattispecie criminali.

In primo luogo, la Corte di Cassazione, specifica che l’elemento discriminante tra i due diversi reati è lo scopo ultimo, e non la condotta che è simile tra i due diversi delitti.

Difatti, mentre nella violenza privata , il comportamento violento ha come scopo ultimo quello di far tollerare o costringere la vittima ad una determinata azione, senza che vi sia un ingiusto profitto con altrui danno, nell’ipotesi del delitto di estorsione il fine è l’ingiusto vantaggio patrimoniale con conseguenziale danno della vittima.

Pertanto, è evidente che sebbene la condotta che configuri le due diverse fattispecie criminali, siano simili tra di loro, è altrettanto evidente che l’obiettivo che si vuole raggiungere sia completamente diverso.

