La determinazione dell’assegno di mantenimento in caso di separazione continua a essere uno dei temi più delicati del diritto di famiglia. Con l’ordinanza n. 10023/2026, la Corte di Cassazione è tornata a chiarire i criteri fondamentali per stabilire sia il contributo dovuto al coniuge sia quello destinato ai figli, affrontando due questioni molto frequenti: la nascita di nuovi figli da una successiva relazione e la riduzione del reddito derivante da scelte professionali volontarie. La decisione si inserisce in un orientamento consolidato ma offre spunti rilevanti sul modo in cui i giudici devono valutare la reale capacità economica dell’obbligato. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. I civ.- ordinanza n. 10023 del 18-04-2026 202610023-20260225-00366-2025-O1p_buona.pdf 261 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il tenore di vita non si misura su un singolo beneficio

Uno dei passaggi centrali della pronuncia riguarda il criterio del “tenore di vita”. La Cassazione ribadisce che l’assegno di mantenimento non può essere determinato guardando a elementi isolati, come la perdita della disponibilità di un bene specifico – nel caso concreto, la possibilità di trascorrere le vacanze in un immobile del coniuge.

Il parametro corretto è invece quello del livello di vita complessivamente goduto durante il matrimonio. Ciò implica una valutazione ampia, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche del patrimonio, della capacità di spesa e delle prospettive economiche future. In sostanza, il giudice deve ricostruire il contesto economico globale della famiglia, evitando semplificazioni che rischiano di falsare l’equilibrio tra le parti. Per un supporto operativo al professionista, abbiamo preparato il Formulario commentato della famiglia e delle persone, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Nuovi figli: nessun automatismo nella riduzione

Altro tema centrale è quello della nascita di figli da una nuova relazione. La Corte chiarisce che tale circostanza non comporta automaticamente una riduzione dell’assegno dovuto ai figli nati dal precedente matrimonio.

Tuttavia, questi nuovi obblighi familiari non sono irrilevanti: devono essere valutati dal giudice come elementi sopravvenuti che possono incidere sulla capacità economica dell’obbligato. Il punto decisivo è verificare se tali obblighi abbiano determinato un effettivo impoverimento.

Inoltre, la Cassazione sottolinea che il mantenimento dei nuovi figli non grava solo su un genitore, ma su entrambi. Di conseguenza, non è necessario che il peso economico ricada esclusivamente sul padre perché possa incidere sulla sua situazione patrimoniale: anche il semplice concorso alle spese può avere rilievo.

3. Scelte lavorative volontarie e capacità reddituale

La sentenza affronta anche il caso della cancellazione volontaria dall’albo professionale. Il principio affermato è chiaro: una scelta personale che comporti una riduzione del reddito non può automaticamente giustificare una diminuzione dell’assegno.

Il giudice deve verificare se tale scelta abbia realmente inciso sulla capacità economica complessiva. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la disponibilità di un consistente patrimonio immobiliare e la continuità dell’attività professionale, seppur indiretta, dimostrassero una capacità reddituale ancora elevata.

Ne deriva che il dato formale della riduzione del reddito non è sufficiente: conta la reale situazione economica, che può emergere anche da elementi indiretti, come operazioni patrimoniali o il contesto familiare e professionale.

4. La valutazione comparativa resta decisiva

Elemento chiave della decisione è la conferma della necessità di una valutazione comparativa tra le condizioni economiche dei due coniugi. Nel caso esaminato, la forte sproporzione tra il patrimonio del marito e quello della moglie ha giustificato il mantenimento di un assegno, seppur ridotto rispetto alle fasi precedenti del giudizio.

Allo stesso modo, per il figlio, la Corte ha ritenuto corretto mantenere un contributo significativo, proprio in ragione delle maggiori disponibilità economiche del padre. Questo approccio evidenzia come il principio di proporzionalità resti centrale: ciascun genitore contribuisce in base alle proprie capacità.

5. Una decisione che rafforza i criteri sostanziali

Con questa ordinanza, la Cassazione conferma un orientamento rigoroso ma coerente: ciò che conta non è la situazione apparente o formale, ma la reale capacità economica delle parti.

Nuovi figli, cambiamenti lavorativi o variazioni di reddito devono essere valutati in concreto, evitando automatismi. Il giudice è chiamato a un’analisi approfondita e complessiva, che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti.

In definitiva, la decisione ribadisce che l’equilibrio tra le esigenze dei figli e quelle del coniuge economicamente più debole deve essere garantito attraverso una valutazione sostanziale, fondata su dati reali e non su mere dichiarazioni o scelte unilaterali.

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