Accelerare processo telematico: dichiarazioni Ministro Nordio

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto attuativo 04/07/ 2023 (G.U. serie generale n. 155 del 5/07/2023), che definisce le specifiche e amplia in modo considerevole il numero di atti che dovranno essere depositati esclusivamente in modalità telematica.

Dal 20 luglio prossimo, gli atti dovranno essere 103 e dovranno essere prodotti dagli avvocati difensori in modalità online attraverso il portale deposito atti penali.

1. Accelerazione del processo telematico

Il processo penale telematico accelera.

Come scrive il sito italiaoggi.it, la procedura dovrà essere attuata attraverso il portale deposito atti penali (Pdp).

La procedura dovrà essere attuata presso gli uffici della procura della Repubblica presso il Tribunale della procura europea, della procura generale presso la Corte d’appello, del giudice di pace, del Tribunale e della Corte d’Appello.

A questo proposito, sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto 05//07/ 2023 n.155/23,

il decreto del Ministero della Giustizia 4 luglio 2023 (Portale deposito atti penali ‘Pdp’) che, definendo le specifiche, attua il numero di atti che dovranno essere il provvedimento.

Secondo Ministro della Giustizia Carlo Nordio, “consente agli avvocati di depositare atti nativi digitali e documenti in modalità telematica, senza necessità di recarsi presso gli uffici giudiziari, con significativo risparmio di tempo e di spesa”.

2. Attuazione del Decreto Ministeriale

Il Decreto Ministeriale attua l’articolo 6 bis del d.lgs. 150/22, la Riforma Cartabia del processo penale, che la Legge 134/21 ha delegato al Governo.

In questo modo si ha un ampio catalogo di atti che diventano esclusivamente online, dal numero 1 dell’elenco, ricusazione del giudice (ex art. 37 e 38 c.p.p. sino al 103, l’istanza di acquisizione dei tabulati dei quali all’art. 132, co. 3, codice privacy).

Si va dalla nomina del difensore di fiducia alla costituzione di parte civile, dalla procura speciale alla nomina del consulente tecnico di parte, per arrivare alla querela (con rinuncia e remissione), richiesta di restituzione delle cose sequestrate, domanda di riparazione per ingiusta detenzione, istanza di ammissione al gratuito patrocinio e istanza di liquidazione dell’onorario.

Non si devono dimenticare la richiesta di incidente probatorio, il ricorso per cassazione dell’imputato e quello, sempre di legittimità, contro le ordinanze in materia di misure cautelari reali, come ad esempio il sequestro preventivo.

3. Gli atti previsti dalla Riforma Cartabia

Gli atti previsti dalle norme introdotte dalla Riforma Cartabia, come l’articolo 415 ter del codice di procedura penale che riconosce diritti e facoltà all’indagato e alla persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.

Sul Portale deposito atti penali, si inseriscono le richieste al giudice di ordinare l’assunzione delle determinazioni sull’azione penale, anche in seguito al deposito degli atti di indagine.

Lo stesso vale per l’articolo 464 ter del codice di procedura penale, che prevede la sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero durante le indagini preliminari.

Si attua la modalità telematica anche per le memorie della persona offesa sulla proposta di probation e per l’accettazione dell’offerta di messa alla prova.

4. Rilascio della ricevuta di accettazione

Il deposito degli atti si considera eseguito quando viene rilasciata la ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, seguendo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore per i sistemi informativi automatizzati.

La produzione viene considerata tempestiva quando entro le ore 24 del giorno di scadenza risulta eseguito.

L’Associalzione italaina avvocati (Aiga) sostiene con un appello:

“non lasciamo indietro i giudici di pace”.

L’entrata in vigore del deposito telematico degli atti è “di fatto, ad oggi impossibile da rispettare” a causa delle “oggettive questioni dovute all’assenza dei necessari supporti informatici”.

