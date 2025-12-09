Violenza sessuale: dal testo di riforma alla prassi giudiziaria

La proposta di modifica dell’articolo 609 bis del codice penale, attualmente al centro del dibattito politico e giuridico, impone una riflessione approfondita sulle conseguenze criminologiche, sistematiche e applicative del nuovo paradigma normativo. L’intervento legislativo, dichiaratamente orientato a valorizzare la centralità del consenso quale perno della fattispecie incriminatrice, sembra infatti incidere non solo sulla struttura del reato di violenza sessuale, ma anche sui criteri di accertamento giudiziario e sugli equilibri probatori del processo penale. L’analisi che segue si propone di ricostruire l’evoluzione storica della disciplina, valutare le novità introdotte dal progetto di riforma e mettere in luce le possibili derive interpretative e applicative che potrebbero emergere nella prassi giudiziaria. L’obiettivo è offrire una lettura critica e sistematica della novella, evidenziandone tanto le potenzialità quanto i rischi connaturati alla nuova impostazione normativa. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “ Formulario annotato del processo penale 2025 “, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon , e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

1. Breve excursus storico-giuridico



La prima codificazione post-unitaria in materia penale risale al regio decreto 6133 del 1889, familiarmente nota come “codice Zanardelli”, dal nome del proprio estensore.

Le principali norme incriminatrici che qui interessano sono contenute nel “TITOLO VIII. DEI DELITTI CONTRO IL BUON COSTUME E L’ORDINE DELLE FAMIGLIE. CAPO I. DELLA VIOLENZA CARNALE, DELLA CORRUZIONE DI MINORENNI E DELL’OLTRAGGIO AL PUDORE.“, in particolare agli articoli 331 e 333.

La prima norma dispone che “chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell’uno o dell’altro sesso a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.(…)”; mentre la seconda norma stabilisce che “chiunque, usando dei mezzi o profittando delle condizioni o delle circostanze indicate nell’articolo 331, commette su persona dell’uno o dell’altro sesso atti di libidine , che non siano diretti al delitto preveduto in detto articolo, è punito con la reclusione da uno a sette anni.(…)”.

È opportuno evidenziare tre punti:

la topologia delle disposizioni, ambedue incluse nei delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie, anziché racchiuse nei reati contro la persona ;

; l’articolo 331 punisce l’atto sessuale penetrativo coatto ;

; l’articolo 333 è norma residuale e punisce l’atto sessuale non penetrativo coatto.

Il legislatore fascista, con l’adozione del regio decreto 1398 del 1930 (‘codice Rocco’) provvede a riformare parzialmente i costrutti penali. Anzitutto, ricollocando le norme entro il “TITOLO NONO – DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME – CAPO I – Dei delitti contro la libertà sessuale“. Resta invariata la scelta di limitare l’offensività dei delitti alla sfera sociale anziché a quella individuale. Difatti, i reati descritti agli articoli 519 e 521, dedicati rispettivamente alla violenza carnale e agli atti di libidine violenti, riproducono sostanzialmente la struttura normativa del precedente codice Zanardelli.

Solo con la legge 66 del 1996 si completa la riconfigurazione complessiva del paradigma criminologico in materia. In primo luogo, la fattispecie di violenza sessuale risulta inserita nel “Titolo XII – Dei delitti contro la persona – Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale – Sezione II – Dei delitti contro la libertà personale“. La rivoluzione giuridica è esplicita: da una prospettiva vittimologica funzionale alla morale collettiva e familiare si giunge ad una qualificazione della vittima come titolare della libertà sessuale individuale.

La formulazione originaria dell’art. 609 bis c.p. afferma che “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni (…)”.

I punti salienti da segnalare sono:

la nozione di “atti sessuali” supera la previgente dicotomia tra ‘congiunzione carnale’ e ‘atti di libidine’, comprendendo in un’unica fattispecie penale una pluralità eterogenea di azioni erogene lesive della libertà sessuale del soggetto;

tra ‘congiunzione carnale’ e ‘atti di libidine’, comprendendo in un’unica fattispecie penale una di azioni erogene lesive della libertà sessuale del soggetto; la costrizione può riguardare sia comportamenti passivi che attivi ;

; in aggiunta alle categorie tradizionali della violenza e della minaccia, si ammette anche l’abuso di autorità quale condotta idonea a perfezionare la fattispecie;

quale condotta idonea a perfezionare la fattispecie; la vittima, da oggetto del reato diviene soggetto titolare del diritto fondamentale alla sessualità;

fondamentale alla sessualità; si effettua una ‘smaterializzazione‘ del reato di violenza sessuale. Mentre nei codici del 1889 e del 1930 la violenza e la minaccia si rappresentavano in termini di mera fisicità , ora il disvalore giuridico si estende alla dimensione morale della violazione penale, costruendosi quindi in rapporto alla ‘psicologizzazione‘ del corpo quale bene giuridico tutelato.

