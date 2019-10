Il sistema penale di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il doppio binario del codice rosso

Sommario: 1. Osservazioni preliminari – 2. Le fattispecie incriminatrici del <<codice rosso>> – 3. Il doppio binario processuale del <<codice rosso>> – 4. Osservazioni conclusive -5. Volume

Osservazioni preliminari

A circa due mesi dall’entrata in vigore della l. n. 69/2019, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere – provvedimento legislativo divenuto noto socio mediaticamente come <<codice rosso>> – i lineamenti strutturali e le prospettive funzionali del complesso normativo constano essere ormai noti (quantomeno agli operatori pratici) nell’impostazione novellistica che, coi suoi 20 articoli ha inciso sugli impianti codici stici – sostanziale e di rito – e sul sistema previgente([1])

Quel che la novella in parola sottende non è invece stato reso ancora oggetto di precipua attenzione scientifica e sistematica. Il sistema criminale elaborato negli ultimi anni e, col cd. <<codice rosso>>, portato a compimento nel precorso mese di agosto, ha incrementato in materia sostanziale, strumentale e complementare la legislazione penale italiana sul versante della violenza di genere e domestica al punto da creare, per così dire, un vero e proprio sottosistema – o, se si preferisce, microsistema – in materia penale – ma non solo – volto alla tutela e salvaguardia più efficaci e tempestive delle vittime di taluni tipizzati fatti criminosi costituenti la cifra contenutistica dei delitti pei quali in sede giudiziaria va attivato il <<codice rosso>>.

L’impianto normativo uscente dal procedimento legislativo posto in essere nel corso dell’ultimo decennio e giunto a compimento (sarà così?) il 9 agosto di quest’anno con l’entrata in vigore della l. 69/2019 va, ad avviso dello scrivente, scrutinato in quest’ottica.

Segnatamente, il sistema penale di tutela delle vittime in parola articola il proprio sostrato normativo in forme e modi che ben possono definirsi da <<doppio binario>> processuale – in senso lato – sotto il triplice versante repressivo, procedurale e, prim’ancora, identificativo delle fattispecie – rigorosamente tipicizzate – delimitanti il periplo d’operatività giudiziaria.

Leggi l’articolo:”La tutela penale delle vittime di violenza domestica e di genere”

Le fattispecie incriminatrici del <<codice rosso>>

Le ipotesi criminose in epigrafe sono tassativamente tipizzate dal legislatore della legge n.69 in quelle di cui i delitti di cui agli articoli 572([2]), 609-bis([3]), 609-ter([4]), 609-quater([5]), 609-quinquies([6]), 609-octies([7]) e 612-bis([8]), nonché agli articoli 582([9]) e 583-quinquies([10]) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576([11]), primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577([12]), primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

In buona sostanza, per tutti i fatti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale – semplice o aggravata – atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo ed atti persecutori – lo stalking – scatta in via diretta ed immediata per precetto normativo il <<codice rosso>>; codice emergenziale che scatta, altresì, in presenza di talune ipotesi aggravate ad effetto speciale ai sensi degli articoli 576 e 577 c.p. nell’ambito degli elementi circostanziali dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale relativamente ai commi ed ai numeri tipicizzati dalla novella.

Le lesioni personali di cui all’articolo 582 c.p ed il neo introdotto([13]) crimine di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, se ed in quanto aggravate, ad. es., dalla circostanza dell’aver commesso il fatto lo stalker della stessa p.o. implicano il viatico prefigurato dal <<codice rosso>> con tutte le consequenziali ricadute procedurali che ne derivano.

Ciò che si è rappresentato in tema di aggravanti ad effetto speciale ex articoli 576 e 577 c.p va correlato, per le ovvie ricadute normative, con quanto statuito in tema di circostanze aggravanti dall’articolo 585([14]) c.p. atteso l’espresso richiamo operato dalla norma in questione all’articolo 577 cit.

In uno agli aumenti di pena previsti per il delitto di maltrattamenti ex art.572 c.p – oggi, nell’ipotesi non aggravata da uno a sette anni – si devono, altresì segnalare gli aumenti di pena per le ipotesi delittuose contro la libertà personale che aggrediscono la libertà sessuale codificate negli articoli 609-bis e seguenti del codice penale.

Pertanto, oggi, chi maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, per fornire solo uno degli esempi inaspritosi prefigurati dalla legge, è punito con la reclusione da due a sei anni da tre a sette anni([15]).

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui all’articolo 572 c.p. si considera persona offesa dal reato.

La salvaguardia dalle azioni criminali del soggetto p.o. minore infradici ottenne, nel sistema binario in rassegna si perpetua con altri interventi novellistici di segno identico.

Ad es. nel novellato numero 11-quinquies dell’articolo 61([16]) c.p. si evidenzia quale circostanza aggravante generica quella di aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto([17]).

Nella fattispecie incriminatrice di neo conio di cui all’articolo 558-bis c.p – costrizione o induzione al matrimonio – << la pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

L’aver commesso il fatto di stupro nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, diviene altresì autonoma aggravante ad effetto speciale nel così novellato articolo 609-ter c.p.

L’elevarsi dell’età di tutela in uno alla dosimetria penale pervadono il tessuto normativo in disamina; non è dunque azzardato parlare di un sottosistema criminale di tutela mirata elaborato dal legislatore penale italiano per fronteggiare simili odiosi ed insopportabili fenomeni.

Il doppio binario processuale del <<codice rosso>>

Il vero banco di prova per attribuire ad ipotesi delittuose la qualifica trattamentale di <<doppio binario>> rinviene il suo più congeniale riscontro nel viatico processuale ad esse dedicato([18]).

Orbene lo scrutinio normativo della novella dell’agosto 2019 – la l. 69 in narrativa – pare deporre in questo senso.

Militano in tal direzione le seguenti fattispecie processuali novellate.

90-ter. Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione

Sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di tutela esposti nel paragrafo precedente.

190-bis. Requisiti della prova in casi particolari.

A mente del comma1 dell’articolo 190-bis cpp << Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l’esame di un testimone o di una delle persone indicate nell’articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesi-me saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’articolo 238, l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze>>.

Or dunque la novella n.69 ha disciplinato al comma 1-bis la medesima ricorrenza rei particolari requisiti probatori, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in ogni caso, quando l’esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

275. Criteri di scelta delle misure.

Come noto nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Seguono nella fattispecie processuale plurime declinazioni in tema di proporzionalità ed adeguatezza ;tali declinazioni non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui, tra gli altri, agli articoli, <<572, 612-bis 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice>>.

282-ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Si tratta della misura cautelare applicata dal giudice col provvedimento restrittivo che dispone il divieto di avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Oggi << anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275-bis.>>

282-quater. Obblighi di comunicazione.

A norma della disposizione epigrafata i provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, <<ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni>>.

I provvedimenti in parola, oltre ad essere comunicati alla parte offesa, andranno oggi comunicati, altresì, ove nominato, al suo difensore.

Resta salvo il diritto della persona offesa di essere informata della facoltà di richiedere l’emissione di un ordine di protezione europeo.

299. Revoca e sostituzione delle misure.

Medesimo diritto processuale spetta alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore, in relazione ai casi di revoca e sostituzione delle misure in discorrendo.

347. Obbligo di riferire la notizia del reato.

362. Assunzione di informazioni.

370. Atti diretti e atti delegati.

Si tratta delle tre fattispecie procedimentali – connotanti peculiarmente le forme ed i modi della nuova tempistica investigativa – sulle quali si è già indugiato in altra sede([19]).

Di talché non occorre ulteriormente dilungarsi sugli aspetti di peculiarità dalle stesse fattispecie rivestiti.

659. Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza.

Il tema della comunicazione – in termini di tempestiva e compiuta informazione – ritorna imperioso nella fattispecie esecutiva in oggetto introdotta col neo comma 1-bis.

<<Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l’esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore>>.

Altre fattispecie di sistema, sulle quali qui non mette in conto di dover ulteriormente indugiare pei fini che ne occupano in questa sede, afferiscono prevalentemente all’ordinamento penitenziario – in particolare art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) e art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori. Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.) contemplando ipotesi ostative e di recupero nell’ottica di un binario affatto eccentrico rispetto a quello ordinario.

Osservazioni conclusive

Il sistema delineato, nella sua duplice articolazione incriminatorio e procedimentale, pare deporre nel senso di una tutela apprestata legislativamente – in particolar modo: penalmente – al fenomeno della violenza domestica e di genere per il tramite di un <<doppio binario>> normativo.

Il sistema penale sostanziale e processuale hanno approntato misure di salvaguardia connotate da peculiarità strutturali e funzionali tali da farlo ritenere <<un sistema nel sistema>>; un viatico normativo che, per quanto possibile, miri alla più tempestiva, efficiente ed efficace salvaguardia delle libertà costituzionali – ma, prim’ancora naturali – delle persone vittime di tali odiosi fatti criminali.

Va da se’ che il tempo trascorso dall’entrata in vigore della novella estiva – 9 agosto – è troppo breve per poterne appieno valutare gli effetti.

Gli uffici requirenti ed i presìdi di polizia del territorio nazionale si sono tempestivamente attrezzati per la migliore applicazione delle novità normative.

Cionondimeno, non va dimenticato e non lo si rammenta mai abbastanza, l’auspicio è che tutte le istanze comunitarie facciano la loro parte per fronteggiare un fenomeno che, prima che giuridico, è etico e sociale.

L’indicato contributo culturale si rivela, a tutta prima, quale imprescindibile per, se non elidere quantomeno, arginare considerevolmente le forme di violenza domestica e di genere che stanno opprimendo la nostra comunità sociale da, ormai, troppo, troppo tempo.

Note

