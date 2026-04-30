Con la legge n. 54 del 24 aprile 2026, che converte il decreto sicurezza (d.l. n. 23/2026), il legislatore vara un pacchetto organico di misure contro la violenza giovanile. Al centro dell’intervento la repressione del porto di coltelli, nuove responsabilità per i genitori, un rafforzamento dei poteri del questore e misure di raccordo con l’autorità giudiziaria minorile, oltre a interventi in materia di droga e prevenzione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. Violenza giovanile diventa una priorità normativa

La legge 24 aprile 2026, n. 54, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile e in vigore dal giorno successivo, segna un cambio di visione nel contrasto ai fenomeni di aggressività, microcriminalità e uso di armi bianche tra i minori. Il provvedimento origina dalla conversione del decreto-legge n. 23/2026 e costruisce un sistema che combina repressione penale, responsabilizzazione delle famiglie e strumenti amministrativi di prevenzione.

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2. Coltelli e armi bianche, stretta tra i minori

Il porto di coltelli e strumenti da taglio è considerato uno dei principali fattori di escalation della violenza giovanile. La legge n. 54/2026 rafforza la disciplina della legge n. 110/1975, introducendo fattispecie maggiormente gravi e irrigidendo il quadro sanzionatorio. È punito penalmente il porto, fuori dall’abitazione e senza giustificato motivo, di strumenti atti a offendere nelle ipotesi previste dalla legge. Il legislatore colpisce gli strumenti ritenuti particolarmente pericolosi per l’uso giovanile, tra cui coltelli a scatto, “a farfalla”, a due tagli o camuffati. In molte ipotesi la legge li assimila agli strumenti per i quali non è ammessa licenza. La novità di maggior rilievo per la prevenzione è il divieto assoluto di vendita o cessione ai minori di strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, valido sia per il commercio tradizionale che per quello online. I venditori hanno l’obbligo di verificare l’età dell’acquirente; per le piattaforme di e-commerce è imposto l’impiego di sistemi di verifica della maggiore età secondo la normativa vigente. La violazione comporta sanzioni pecuniarie elevate e, nelle ipotesi di reiterazione, ulteriori conseguenze previste dalla legge.

3. Genitori nel mirino, sanzioni amministrative per responsabilità educativa

Tra gli aspetti più innovativi e dibattuti della legge n. 54, vi è l’introduzione di sanzioni amministrative a carico dei genitori ovvero di chi esercita la responsabilità genitoriale. Quando un minore di 18 anni viene sorpreso a commettere uno dei reati previsti in materia di porto abusivo di coltelli o strumenti da offesa, il prefetto può irrogare una multa compresa tra 200 e 1.000 euro al genitore. L’impianto normativo non trasferisce la responsabilità penale dal minore all’adulto, bensì affianca al procedimento penale minorile un’autonoma responsabilità amministrativa, con una evidente finalità educativa. L’intento dichiarato è rafforzare il ruolo delle famiglie nella prevenzione, superando l’idea che l’intervento pubblico debba esaurirsi nella repressione del singolo episodio.

4. Ammonimento del questore e prevenzione anticipata

Ulteriore pilastro della strategia contro la violenza giovanile è l’ampliamento dell’ammonimento del questore. La misura, già prevista per specifici reati, viene estesa e rafforzata. Il questore può ammonire minori a partire dai 12 anni nelle ipotesi previste dalla legge, anche prima che si arrivi a una condanna penale. Per i minori tra i 14 e i 18 anni che commettano reati quali percosse, lesioni lievi, minacce o danneggiamenti, l’ammonimento può essere adottato nei presupposti stabiliti dalla normativa vigente. La legge introduce finanche una sanzione amministrativa per i genitori nei casi di reiterazione della condotta dopo un primo ammonimento, rafforzando l’effetto dissuasivo dello strumento. L’ammonimento, comunicato anche all’autorità giudiziaria minorile nei casi previsti, si configura quale presidio di prevenzione anticipata, con l’obiettivo di interrompere sul nascere condotte che potrebbero evolvere in forme più gravi di violenza.

5. Ruolo del Tribunale per i minorenni

Nell’impianto normativo l’autorità giudiziaria minorile assume un ruolo di raccordo tra prevenzione amministrativa e giustizia penale minorile. Gli ammonimenti del questore sono comunicati alla procura minorile nei casi previsti dalla legge, che può valutare eventuali iniziative di competenza secondo l’ordinamento vigente. La logica è quella di una presa in carico complessiva del minore, che non si esaurisce nella sanzione bensì mira al recupero e alla responsabilizzazione, in linea coi principi costituzionali e col diritto minorile. La dimensione pedagogica rimane centrale, tuttavia inserita in un contesto normativo maggiormente rigoroso e strutturato.

6. Droga e baby gang, le modifiche al Testo unico stupefacenti

La legge n. 54/2026 interviene anche sul Testo unico in materia di stupefacenti, collegando il contrasto allo spaccio alle dinamiche della violenza giovanile. Viene rafforzata la disciplina della confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per il traffico di droga e limitata la possibilità di qualificare come “lieve entità” le condotte di spaccio quando siano abituali e organizzate. Accanto a tali misure repressive, il provvedimento rafforza anche gli strumenti di prevenzione sociale e territoriale rivolti ai giovani esposti a contesti di spaccio e consumo.

7. Modello integrato tra repressione e responsabilità

Nel complesso, la legge n. 54/2026 costruisce un pattern integrato di contrasto alla violenza giovanile. La stretta sui coltelli e sulle armi bianche replica a un’esigenza di sicurezza immediata; le sanzioni ai genitori e l’ampliamento degli ammonimenti puntano sulla responsabilità educativa; il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria minorile e le misure sul fronte sostanze stupefacenti cercano di prevenire la recidiva e l’ingresso stabile nei circuiti criminali. Rimane aperto il dibattito sull’efficacia e sull’equilibrio del sistema, specie per quanto concerne il confine tra prevenzione e stigmatizzazione. Tuttavia, il segnale politico e normativo appare notevole: la violenza giovanile non viene più trattata come un’emergenza episodica, bensì quale fenomeno strutturale da affrontare con strumenti coordinati e continui.

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