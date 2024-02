Videosorveglianza privata su strada o aree di sosta pubbliche: violazione privacy

Sanzionato il privato che riprende con il sistema di videosorveglianza anche parti di strada e di aree di sosta pubbliche.



1. I fatti

La Polizia Municipale di un comune toscano, a seguito di un accesso presso un’abitazione privata conseguente ad una segnalazione, rappresentava al Garante per la protezione dei dati personali che l’assegnatario di un immobile di edilizia pubblica aveva installato sulla parte esterna di detto immobile due telecamere idonee a riprendere la pubblica via.

Conseguentemente il Garante inviava la Guardia di Finanza a compiere accertamenti al riguardo ed a invitare il suddetto soggetto a fornire chiarimenti in merito. Dagli accertamenti dei militari emergeva che l’impianto di videosorveglianza era stato installato a seguito del verificarsi di episodi di microcriminalità, per proteggere le persone e le autovetture di proprietà del suddetto soggetto parcheggiate nelle aree di sosta antistanti l’immobile. Inoltre, emergeva che l’impianto era composto da ben 4 telecamere e che l’angolo di visuale di due di queste permetteva di riprendere parti di strada pubblica adiacenti l’ingresso nonché aree di sosta anch’esse pubbliche.

Il Garante notificava, quindi, al suddetto soggetto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, invitandolo a fornire scritti difensivi. Quest’ultimo si difendeva sostenendo che le 4 telecamere erano state installate dal 2014 al fine di tutelare la sua persona e quelle dei suoi familiari nonché le sue automobili parcheggiate dinanzi all’abitazione e che le immagini venivano conservate per sole 48 ore. Inoltre, il soggetto riferiva l’angolo di visuale delle telecamere posizionate verso l’esterno riprendono prevalentemente l’automezzo di sua proprietà ubicato nel posto auto condominiale, ma anche parte della strada adiacente e delle aree di sosta pubblica, anche se sono regolate in modo che i volti delle persone non sono riconoscibili. Infine, egli affermava che sin dal momento di installazione delle telecamere, aveva affisso gli appositi cartelli che indicavano la presenza delle telecamere e fornivano le necessarie informazioni privacy agli interessati.

In conclusione, il soggetto faceva presente di essere parte offesa in numerosi procedimenti penali per reati avvenuti contro la sua abitazione e/o autovettura e che le immagini delle telecamere erano state utilizzate anche dalla polizia per indagini penali anche relativi a soggetti offesi diversi dal medesimo.

Ad ogni modo, la parte faceva presente che avrebbe modificato l’oscuramento già impostato sulle telecamere sterne, in modo da riprendere solo la sua autovettura e non gli spazi ulteriori.

2. Videosorveglianza privata su aree pubbliche: valutazioni del Garante

Preliminarmente il Garante ha evidenziato che il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza se effettuato da persone fisiche per finalità personali e domestiche è da ricondurre nelle cause di esclusione dell’applicazione della normativa in materia di protezione dati. In particolare, si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.

Pertanto, in linea di massima le persone fisiche possono usare liberamente sistemi di videosorveglianza nelle aree di propria proprietà: quali il domicilio e le sue pertinenze.

Tuttavia è sempre necessario che detti dati non siano comunicati al di fuori della sfera familiare del titolare del trattamento, né siano oggetto di diffusione.

Conseguentemente, per essere legittimo, l’impianto non deve riprendere immagini di aree comuni (anche di tipo condominiale, quali scale, androni e parcheggi), luoghi aperti al pubblico (quali vie o piazze) o aree di pertinenza di terzi.

Qualora siano rispettate tali condizioni (quindi l’angolo di visuale delle telecamere è limitato alle zone di proprietà e pertinenza del titolare del trattamento), quest’ultimo non deve adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di privacy.

Inoltre, soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).

In altri termini, anche quando il titolare usa il sistema di videosorveglianza per proteggere degli interessi legittimi propri, detto sistema può riprendere soltanto fino ai confini delle aree di proprie pertinenza, a meno che non provi che c’è un pericolo concreto e un interesse legittimo a riprendere le aree pubbliche.

Nel caso di specie, però, il Garante ha ritenuto che le riprese effettuate dalle telecamere fossero ultronee, rispetto a quelle di pertinenza e senza che vi fosse un idoneo presupposto di leicità (poiché il titolare non ha dimostrato che vi era un legittimo interesse a riprendere anche le aree pubbliche).