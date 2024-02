Uso metodo mafioso: quando ricorre con messaggio “silente”

1. La questione: metodo mafioso con messaggio “silente”



Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, confermava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, a sua volta, aveva disposto la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di illecita concorrenza con violenza e minaccia ed estorsione, entrambi aggravati dall’art. 416-bis.1. cod. pen..

Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore dell’indagato ricorreva per Cassazione, adducendo un unico motivo, ossia: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

In particolare, tra le argomentazioni enunciate in questo mezzo di impugnazione, il legale sosteneva che, dalle risultanze investigative, sarebbero emerse la mancanza di soggezione delle presunte vittime verso il ricorrente e gli altri coindagati e l’assenza di contenuti minacciosi nelle condotte dell’indagato o di monopolizzazione dello spazio di mare antistante tale località, circostanza, quest’ultima, resa oggettivamente impossibile per le esigue risorse imprenditoriali del difeso. Per approfondimenti sul dibattimento consigliamo: Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia