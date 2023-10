UE: introdotto il divieto di importazione di prodotti siderurgici originari dalla Russia

L’UE, a partire dal 30 settembre p.v., introduce il divieto di importazione di prodotti siderurgici sottoposti a trasformazione in un paese terzo che incorporano prodotti siderurgici originali della Russia. Il divieto, pertanto, avrà ad oggetto i prodotti direttamente o indirettamente derivanti dalla Russia. Per approfondimenti si consiglia: Compendio di diritto dell’Unione Europea

1. La normativa di riferimento



L’art. 1, par. 12) del regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio del 23 giugno che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ha modificato l’articolo 3 octies introducendo il divieto di: importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023 – direttamente o indirettamente – i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’allegato XVII, includendo quindi:

– ferro, fili e barre di ferro;

– prodotti laminati, tubi e accessori per tubi;

– costruzioni e parti di costruzioni;

– serbatoi o recipienti;

– ancore, catene, chiodi, viti e bulloni;

– stufe e radiatori;

– oggetti per uso domestico o di igiene di ghisa, di ferro o acciaio;

– qualsiasi lavoro di ferro o acciaio.

Detto divieto di importazione si applica ai citati prodotti originari o esportati dalla Russia, prescindendo dalla nazione dalla quale essi vengono importati, sulla scorta delle seguenti modalità:

– 30 settembre 2023: tutti i prodotti dell’allegato XVII contenenti prodotti dell’allegato XVII diversi dai codici NC 7207 11, 7207 12 10 o 7224 90;

– 1° aprile 2024 prodotti dell’allegato XVII contenenti prodotti di cui al codice NC 7207 11;

– 1º ottobre 2024 prodotti dell’allegato XVII contenenti prodotti di cui ai codici NC 7207 12 10 o 7224 90.



