Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Trattative per i rinnovi dei CCNL: guida pratica per giuristi e consulenti del lavoro

Rinnovi CCNL 2025: guida giuridica per gestire welfare, arretrati e clausole di garanzia, tra ultrattività e rischio contenzioso.

Lorena Papini 25/09/25

Il rinnovo dei contratti collettivi (CCNL) in discussione nel 2025 (vedi tabelle nell’ultimo paragrafo) non riguarda solo le rivendicazioni salariali. È un passaggio che ridefinisce l’assetto complessivo del rapporto di lavoro, dal welfare ai sistemi di inquadramento. Per chi assiste imprese o lavoratori, questo significa confrontarsi con clausole nuove, interpretazioni non consolidate e il rischio concreto di contenzioso. Il punto di partenza è riconoscere che, in assenza di rinnovo, opera l’ultrattività: le vecchie regole continuano ad applicarsi, ma non senza ambiguità sugli arretrati e sulla maturazione dei diritti. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.

Indice

1. Le trattative settoriali: spunti di rilievo giuridico


Alcuni settori mostrano con chiarezza le questioni destinate a riflettersi sul piano interpretativo:

  • Metalmeccanici industria: la richiesta sindacale di aumenti consistenti (+280 euro lordi) si scontra con la linea datoriale incentrata sulla sostenibilità. In caso di mancato accordo, l’ultrattività contrattuale determina effetti complessi: la validità delle vecchie disposizioni e l’eventuale maturazione di arretrati divengono terreno di contenzioso.
  • PMI metalmeccaniche (Confapi): l’introduzione di 200 euro di welfare e di aumenti scaglionati ha reso necessario specificare criteri di erogazione e decorrenze. Giuridicamente rilevante la clausola di garanzia collegata all’inflazione, che impone di chiarire quale indice utilizzare (IPCA, inflazione generale, depurata).
  • Pubblico impiego: la negoziazione con l’ARAN tocca nodi delicati di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. La revisione delle declaratorie professionali e l’incremento della contrattazione decentrata pongono il problema di uniformità dei criteri e di coordinamento con la normativa primaria.

2. Gestire le clausole economiche


Sul piano retributivo, i rinnovi stanno introducendo due strumenti centrali: aumenti scaglionati e clausole di indicizzazione automatica. Nel settore metalmeccanico, ad esempio, gli incrementi vengono distribuiti in più tranche, con il rischio di contestazioni sulla decorrenza e sul calcolo degli arretrati. È quindi essenziale verificare i criteri temporali indicati nei testi contrattuali e chiarire con le aziende la corretta imputazione contabile delle somme. Quanto alle clausole di garanzia, il punto critico è l’indice di riferimento: IPCA, inflazione generale o altro parametro? In mancanza di un’indicazione univoca, il rischio di interpretazioni divergenti è elevato. L’avvocato dovrà valutare caso per caso quale parametro risulti più coerente con la prassi negoziale e con i principi generali del diritto contrattuale.

Potrebbero interessarti anche:

3. Interpretare welfare e benefit


Un altro fronte in crescita è quello del welfare contrattuale. Le somme monetizzate (come i 200 euro previsti dal contratto Confapi) o i benefit in natura si pongono il problema dell’assorbibilità rispetto a premi aziendali o trattamenti individuali già in atto. In assenza di clausole esplicite, è necessario verificare la natura giuridica dell’istituto: se integra la retribuzione, tende a non essere assorbibile; se invece si configura come misura premiale, la cumulabilità deve essere valutata alla luce del principio di non discriminazione. Inoltre, occorre considerare il regime fiscale e contributivo dei benefit, spesso oggetto di circolari interpretative non sempre coordinate con la disciplina contrattuale.

4. Formazione, sicurezza e inquadramenti


Le piattaforme sindacali insistono sulla formazione continua e sul rafforzamento degli obblighi di sicurezza. Per i consulenti è importante distinguere tra clausole programmatiche e clausole cogenti: solo le seconde generano obblighi giuridicamente vincolanti e quindi azionabili in sede contenziosa. Sul fronte degli inquadramenti, la revisione delle declaratorie deve essere interpretata alla luce della transizione digitale ed ecologica. Qui il rischio è di sovrapposizione con le mansioni effettivamente svolte, con conseguenti rivendicazioni di corretto inquadramento e adeguamento salariale.

5. Prepararsi ai contenziosi


Il giurista deve attrezzarsi a gestire un aumento delle controversie, soprattutto in tre ambiti:

  • Decorrenza degli aumenti e calcolo degli arretrati, dove la mancanza di chiarezza nei testi può alimentare richieste divergenti.
  • Assorbibilità dei trattamenti di welfare, che richiede un’analisi comparata tra contratto collettivo, accordi aziendali e pattuizioni individuali.
  • Ultrattività contrattuale, con domande giudiziali volte a far riconoscere diritti maturati anche in assenza di rinnovo.

6. Conclusioni operative


Per avvocati e consulenti del lavoro, i rinnovi contrattuali dal 19 settembre 2025 rappresentano un terreno di lavoro complesso ma strategico. L’approccio corretto è duplice: da un lato, fornire alle imprese linee interpretative chiare e rispettose degli obblighi contrattuali; dall’altro, tutelare i lavoratori valorizzando le clausole più favorevoli e contrastando eventuali applicazioni riduttive. In prospettiva, la contrattazione collettiva tenderà a rafforzare il welfare, a moltiplicare le clausole di garanzia e a demandare sempre più alla contrattazione decentrata la disciplina dei dettagli. La funzione del giurista sarà quindi quella di garante della coerenza, dell’effettività e della sostenibilità di queste regole, affinché il contratto collettivo continui a rappresentare uno strumento di equilibrio tra competitività e dignità professionale.

7. Tabelle riassuntive sui CCNL in rinnovo


Formazione in materia per professionisti


Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni
Il corso intende esaminare, con taglio operativo, le principali novità e criticità nella gestione del rapporto di lavoro privato. Norme, tecnologie e organizzazione del lavoro stanno cambiando: questo percorso aiuta a orientarsi tra i principali temi critici, offrendo strumenti concreti per affrontare le scelte contrattuali, organizzative e gestionali in ambito giuslavoristico.
Un ciclo di quattro incontri con casi pratici, prassi applicative e risposte operative:
●    Licenziamenti individuali e collettivi: obblighi procedurali, contenzioso, accordi di uscita
●    Lavoro autonomo e parasubordinato: confronto tra i diversi regimi contrattuali, tutele previdenziali e assicurative
●    Mobilità internazionale: distacco, permessi di soggiorno, aspetti fiscali e gestione contrattuale
●    Lavoro digitale e smart working: diritto alla disconnessione, privacy, controlli a distanza e controlli tecnologici
Il corso è pensato per offrire un supporto ai professionisti che si occupano di diritto del lavoro, con attenzione alle ricadute pratiche delle scelte contrattuali e gestionali, con un approccio concreto e orientato alla pratica professionale quotidiana.
Crediti formativi per avvocati
>>>Per info ed iscrizioni<<<

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Lorena Papini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Diritto del lavoro
No a restituzione della NASPI, anche se il termine del contratto è nullo

No alla restituzione della NASPI da parte del lavoratore, anche se il termine viene dichiarato nullo…

Davide Maria Testa 23/09/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto del lavoro
Buoni pasto e lavoro su turni: la Cassazione ribadisce i diritti dei lavoratori

Il buono pasto spetta anche al personale che non può accedere al servizio mensa, ma presta comunque …

Lorena Papini 22/09/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto del lavoro
Congedo parentale e abuso del diritto: la Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa

Il congedo parentale, disciplinato dal d.lgs. n. 151/2001, costituisce uno strumento essenziale per …

Redazione 18/09/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Diritto del lavoro
Nolo a caldo o subappalto? Obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro

La sicurezza non è un optional ma è un obbligo: nel nolo (a freddo o a caldo) come in ogni attività …

Francesca Levato 16/09/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;