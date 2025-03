Procedure di gara: la verifica dell’equivalenza del CCNL applicato

La Guida Normativa prevede ben 4 volumi suddivisi per temi:• ORDINAMENTO ISTITUZIONALE• SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI PUBBLICI LOCALI• SERVIZI ALLA PERSONA• SERVIZI AL TERRITORIO Più un quinto volume con Indice Analitico.In questo modo l’opera si propone come una vera e propria enciclopedia, un manuale pronto all’uso e alla consultazione per tutta l’Amministrazione degli Enti Locali, utilizzabile da più uffici e responsabili.Quest’anno, una grande novità.La Guida è interrogabile tramite chatbot. L’utente potrà porre con grande facilità le domande ed avere le risposte dall’intelligenza artificiale generativa che trarrà le informazioni dal data set autoriale della guida. Le risposte sono suffragate dalle sorgenti che vengono rese visibili. SCOPRI COME INTERROGARE LA GUIDA NORMATIVA 2025Clicca qui per il video tutorialAUTORITIZIANO AMOROSIDirigente del Comune dell’AquilaANTONIO AVITABILEgià Dirigente del Comune di PratoMASSIMO BALDUCCIGià Docente di auditing e controlling UniFI, Full professor di Organization Theory European Institute of Public Administration Maastricht Docente stabile di European Public Management SNAMAURO BELLESIADirigente Ragioneria e Servizi finanziari del Comune di Vicenza PubblicistaPIERFRANCESCO BERNACCHIPresidente della Fondazione Nazionale “Carlo Collodi”SALVIO BIANCARDIFunzionario del Comune di Verona Autore di pubblicazioni e docente in corsi di formazioneAGOSTINO BULTRINIAvvocato, Responsabile ANCI Dipartimento Politiche per il personale e Relazioni sindacali dei ComuniRENZO CALVIGIONIEsperto e docente ANUSCAALESSANDRO CECCHIAvvocato in FirenzeMARCO CESCONFunzionario apicale di E.Q. AOO BIMdigitalPA – Consorzio di Comuni B.I.M. Piave TrevisoPAOLA CINQUEFunzionario Esperto Amministrativo della Regione AbruzzoLUIGI COSCOAvvocato Segretario comunale emeritoGIUSEPPINA CRISTOFAROAvvocato Funzionario Ministero della SaluteMARIO D’ANTINOPresidente emerito della Corte dei conti Avvocato – Revisore legale – Arbitro CONSOBFRANCESCO DELFINOEsperto di finanza e contabilità pubblica Componente Commissione Arconet-MEFCESARE DI BATTISTAFunzionario del Comune dell’AquilaSTEFANIA DOTAVice Segretario Generale ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni ItalianiSIMONE FINIgià Dirigente amministrativo Direttore di struttura dipartimentale di Azienda sanitaria pubblicaDANIELE FORMICONIResponsabile ANCI Area Riforme Istituzionali, Piccoli Comuni, Montagna, Associazionismo, Status Amministratori localiFILIPPO FOTIgià Dirigente dei Servizi Sociali e Immigrazione dei Comuni di Firenze e PratoSTEFANIA GIAMPIETROAvvocato in Roma e LuganoEMILIO GIUGGIOLIResponsabile P.O. Servizio gestioni previdenziali e contabilità del personale – Comune di Siena – Formatore in materia previdenzialeROMANO MINARDIEsperto ANUSCAGIACOMO MURACAAvvocato in FirenzeGIULIO NARDISegretario generale del Comune di CarraraDANIELE NARDUCCIEsperto di promozione ed organizzazione turistica Direttore emerito della Fondazione Nazionale “Carlo Collodi”RICCARDO NARDUCCIDirettore della Guida Normativa per l’Amministrazione locale Dottore Commercialista – Revisore contabile – Consulente ANCIANDREA NATALIAvvocato Cassazionista in Montecatini Terme Mediatore professionista ex art. 18 DM 180/2010MASSIMO NUTINIgià Dirigente del Comune di Prato Consulente Commissione Scuola ANCIPAOLO PADOINgià Prefetto di Firenze – Presidente dell’Opera Medicea LaurenzianaLORENZO PAOLIArchitetto – Dirigente del Comune di Scandicci Consulente ANCIDANIELA PARADISIDirigente del Ministero dello Sviluppo Economico a r.FRANCO PELLICCIAvvocato Segretario generale provinciale emeritoDOMENICO PENNONEGiornalista professionistaALBERTO PONTIAvvocato in Triuggio (MB)ANTONIO RAGONESIResponsabile ANCI Area Relazioni Internazionali, Sicurezza, Legalità e Diritti Civili, Territorio e Infrastrutture, Ambiente e Protezione CivileALESSANDRO ROTADirigente del Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale del VenetoNEREO TESCAROLISegretario generale comunale emerito Consulente legaleSTEFANIA TESCAROLIAvvocato in RovigoLEILA TESSAROLOAvvocato Funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri Direttore della Rivista giuridica online “Diritto dei servizi pubblici”SILVIA VIVIANIArchitetto – Assessore all’Urbanistica del Comune di LivornoCHIARA ZAMBELLIAvvocato in VeneziaDAVIDE ZENTIDirigente ARTEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Regio

2. Valutazione dell’equivalenza contrattuale e congruità dell’offerta: il caso del CCNL ANISA e ANGAF nel servizio di salvataggio e antincendio



Sebbene i due contratti collettivi nazionali risultino economicamente equivalenti e si differenzino unicamente per alcuni parametri normativi, più favorevoli all’uno o all’altro contratto, in assenza di un obbligo specificamente imposto dalla stazione appaltante e nel rispetto della libertà di scelta dell’operatore economico, si deve tener conto della natura del servizio oggetto dell’affidamento – ovvero il servizio di salvataggio e antincendio per l’eliporto sopraelevato dell’ospedale.

In considerazione di tali elementi, risulta applicabile il contratto collettivo ANGAF, generalmente adottato per servizi svolti all’interno di porti e siti industriali.

Anac, nel parere citato, ritiene che “il giudizio finale della Stazione Appaltante di non equivalenza del CCNL ANISA al CCNL ANGAF, risulta, alla luce dei documenti in atti, frutto di un’articolata istruttoria del RUP e non affetto da vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità; in particolare, la S.A., per un verso, ha attivato il doveroso contraddittorio procedimentale, richiedendo spiegazioni e chiarimenti all’operatore economico sull’equivalenza dei due CCNL, facendosi supportare nell’analisi dei dati anche da un consulente del lavoro; dall’altro, si è attenuta, nelle decisioni finali, agli indirizzi forniti dall’Autorità in tema di valutazione dell’equivalenza delle tutele, esaminando sia il versante economico/retributivo, sia quello normativo, dei due CCNL, ritenendo, in conclusione, che quello indicato dall’operatore economico non garantisce tutele equiparabili”.

Pertanto, risulta evidente che la Stazione Appaltante ha valutato in modo approfondito l’equivalenza tra il CCNL ANISA e il CCNL ANGAF, seguendo un’istruttoria articolata condotta dal RUP. Il procedimento non presenta profili di manifesta irragionevolezza o illogicità, poiché l’amministrazione ha garantito il contraddittorio, richiedendo chiarimenti all’operatore economico e avvalendosi del supporto di un consulente del lavoro. Inoltre, la decisione finale è stata adottata in conformità agli indirizzi dell’Autorità, considerando sia il profilo economico/retributivo sia quello normativo, concludendo per la non equivalenza dei due contratti.

L’Azienda Sanitaria di Bolzano ha rilevato che non sussiste l’equivalenza delle tutele normative tra i due contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), in quanto è stato superato il limite massimo di scostamento di due voci, come stabilito dall’Autorità. In particolare, il CCNL ANISA presenta condizioni peggiorative in sette voci su tredici esaminate.

La Stazione Appaltante ha altresì evidenziato che, nell’asseverazione del costo del lavoro prodotta dal consulente della ditta privata nell’ambito della verifica di anomalia delle offerte, è emerso che il costo medio orario, sia per il dipendente inquadrato al livello “D” ordinario, sia per il livello “D-H24”, risulta inferiore rispetto a quello previsto per il VI livello del CCNL ANGAF.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), pur premettendo che al servizio oggetto di gara risultano applicabili due contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), rispettivamente ANISE e ANGAF, ha dichiarato di aver proceduto a un confronto concreto tra i due contratti, verificando dapprima l’equivalenza delle tutele economiche e, successivamente, l’equivalenza delle tutele normative, non avendo riscontrato la prima. Tale valutazione è stata condotta in conformità a quanto previsto dall’Autorità nella relazione al Bando Tipo n. 1/2023.

La verifica è stata effettuata nell’ambito del procedimento ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023, attraverso la richiesta di giustificativi e ulteriori chiarimenti all’operatore economico, ritenuti tuttavia inidonei a fornire spiegazioni in merito alla discrepanza tra il monte ore settimanale previsto dai due CCNL (39 ore per il CCNL ANGAF contro 40 ore per il CCNL ANISA), nonché in relazione al trattamento del lavoro notturno, degli straordinari e dell’indennità di turno.

Per l’effetto, la dichiarazione di equivalenza tra i due CCNL è stata ritenuta generica e incompleta, nonché insufficiente a giustificare il ribasso offerto.

Il RUP ha ritenuto che sussistesse un concreto rischio che il ribasso offerto dall’operatore economico fosse il risultato di un utilizzo strumentale del CCNL ANISA, il quale prevede condizioni economiche e normative meno favorevoli rispetto al CCNL ANGAF. A tal fine, il RUP ha proceduto a un’analisi dettagliata delle singole voci economiche (monte ore settimanale, maggiorazione per lavoro notturno, indennità di turno) e degli specifici istituti normativi (lavoro straordinario, festività soppresse, periodo di prova, periodo di preavviso, permessi retribuiti, previdenza integrativa, sanità integrativa), rilevandone il carattere peggiorativo rispetto alle condizioni previste dal CCNL ANGAF. Le valutazioni condotte sono state supportate dalla relazione tecnica predisposta dal consulente del lavoro incaricato dalla Stazione Appaltante (SA) e illustrata nei relativi atti allegati.

I chiarimenti forniti dall’operatore economico in sede di verifica della congruità dell’offerta sono stati ritenuti «incongruenti, parziali e forvianti», in quanto, a fronte dell’indicazione di un costo medio orario del lavoro pari a euro 17,44 nell’offerta economica, l’operatore ha successivamente dichiarato, nei chiarimenti resi, un costo orario pari a euro 15,27 per il livello D del CCNL Sorveglianza ANISA, discostandosi dal valore inizialmente indicato. Inoltre, il costo orario medio per l’opzione di lavoro H24 è stato dichiarato pari a euro 16,79, un valore significativamente inferiore rispetto all’importo di euro 25,33 indicato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara.



