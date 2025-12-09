Annullamento d’ufficio e decadenza accertativa nei procedimenti sugli incentivi pubblici

2. Il contesto normativo e fattuale



L’impugnativa ha riguardato una serie di provvedimenti con cui il GSE ha dapprima avviato, e successivamente concluso, un procedimento di annullamento dei benefici riconosciuti a Yousave S.p.A., chiedendo altresì la restituzione degli incentivi già erogati. I provvedimenti erano motivati dalla mancata trasmissione, da parte della società, della documentazione a supporto dei progetti presentati secondo il metodo standardizzato.

La società ricorrente ha articolato una pluralità di censure, tra cui la violazione degli artt. 3, 10, 21-nonies e 21-quater della legge n. 241/1990, l’illegittimità per carenza di istruttoria e motivazione, nonché la lesione del legittimo affidamento e del principio di certezza del diritto. In via subordinata, ha invocato l’applicazione dello ius superveniens di cui all’art. 56 del d.l. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), che ha introdotto rilevanti modifiche all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 in tema di revoca e recupero degli incentivi.